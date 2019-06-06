В Краснодаре с улицы Красной начали убирать троллейбусы
В Краснодаре с 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начнут работать по новым маршрутам
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Об изменениях в маршрутах троллейбусов и автобусов, идущих через улицу Красную, стало известно 23 мая. В тот же день на заседании гордумы депутаты приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку электробусов. Они будут следовать по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской.
Главное изменение маршрутов — троллейбусы № 13 и 21 перестанут ходить по улице Красной.
Вместо троллейбусов № 9 и 31 пустят автобусы № 9 и 15. Маршруты троллейбусов № 13, 21 и автобуса № 2 изменят, а на маршрут № 14 вернут троллейбусы.
По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, изменения маршрутов согласовали с городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Телефон «горячей линии» департамента транспорта и дорожного хозяйства: (861) 218-99-18.
Нумерацию троллейбуса № 31 изменили из-за того, что в городе уже есть автобусный маршрут № 31 (гипермаркет «Лента» — ТРЦ «Красная Площадь»).
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Все автобусы, которые выйдут на маршруты № 9 и 15, — низкопольные, оборудованные системами кондиционирования салона и электронными табло. Схемы этих двух маршрутов, расписание, остановки и интервалы движения останутся без изменений. Кроме того, средний возраст новых автобусов — 3 года, в то время как средний возраст троллейбусов № 31 — 19 лет, № 9 — 18 лет, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Троллейбусы и автобус начнут ходить по новым маршрутам с 7 июня.
Маршрут № 31, который идет от ж/д вокзала «Краснодар-1» до пересечения улиц Домбайской и Восточно-Кругликовской:
- измененит нумерацию — вместо троллейбусов № 31 выйдут низкопольные автобусы № 15 с кондиционерами;
- сохранит схему маршрута, остановки, график и интервалы движения;
- планируется продлить до микрорайона «Губернского».
Маршрут № 9, который идет от Бальнеолечебницы до Автовокзала «Южного»:
- вместо троллейбусов пустят низкопольные автобусы большой вместимости № 9 с кондиционерами;
- сохранится схема маршрута, остановки, график и интервалы движения.
Маршрут № 13, который едет от улицы Благоева до Бальнеолечебницы:
- по маршруту продолжат курсировать троллейбусы в том же количестве;
- изменится схема маршрута: троллейбусы не будут поворачивать на улицу Красную, а продолжат ехать по Северной до конечного пункта так: Северная — Тургенева — Атарбекова — Герцена.
Маршрут № 21, который едет от улицы Домбайской до улицы Круговой:
- изменит конечную остановку — до Бальнеолечебницы по улице Герцена;
- при движении по улице Офицерской к «Авроре» троллейбус не будет поворачивать на Красную, а повернет на Шоссе Нефтяников и проедет по улицам: Шоссе Нефтяников — Лузана — Стахановская — Тургенева — Атарбекова — Герцена до остановки «Бальнеолечебница». Обратно от остановки «Бальнеолечебница» так: Герцена — Атарбекова — Тургенева — Дзержинского — Офицерская и далее по обычному маршруту;
- уменьшит общую протяженность маршрута;
- сохранит интервал движения.
Маршрут № 14, который едет из Комсомольского микрорайона до Бальнеолечебницы:
- на маршрут вернут 20 троллейбусов вместо 22 автобусов большой вместимости, которые ездили с 2015 года;
- сохранит схему маршрута и остановки.
Автобус № 2, который едет от Бальнеолечебницы в «Почтовый микрорайон» на улице Гассия:
- изменит маршрут до конечной остановки Бальнеолечебница. Теперь он поедет по линии от улицы Северной: Северная — Красная — Шоссе Нефтяников — Лузана — Стахановская — Тургенева — Атарбекова — Герцена.
- обратно поедет по улицам Герцена — Атарбекова — Тургенева — Дзержинского — Красной — Северной и далее по обычному маршруту.
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