В Краснодаре с улицы Красной начали убирать троллейбусы

В Краснодаре с 7 июня троллейбусы № 9, 13, 14, 21, 31 и автобус № 2 начнут работать по новым маршрутам

Об изменениях в маршрутах троллейбусов и автобусов, идущих через улицу Красную, стало известно 23 мая. В тот же день на заседании гордумы депутаты приняли решение, что выделят 123 млн рублей на покупку электробусов. Они будут следовать по маршрутам, проходящим по Красной от Северной до Офицерской.

Главное изменение маршрутов — троллейбусы № 13 и 21 перестанут ходить по улице Красной.

Вместо троллейбусов № 9 и 31 пустят автобусы № 9 и 15. Маршруты троллейбусов № 13, 21 и автобуса № 2 изменят, а на маршрут № 14 вернут троллейбусы.

По словам заместителя главы Краснодара Артема Доронина, изменения маршрутов согласовали с городским департаментом транспорта и дорожного хозяйства. Телефон «горячей линии» департамента транспорта и дорожного хозяйства: (861) 218-99-18.

Нумерацию троллейбуса № 31 изменили из-за того, что в городе уже есть автобусный маршрут № 31 (гипермаркет «Лента» — ТРЦ «Красная Площадь»).