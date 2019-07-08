Краснодарка написала заявление в полицию на Галицкого и Первышова из-за демонтажа троллейбусной сети

Жительница Краснодара написала заявление в МВД на мэра города Евгения Первышова и бизнесмена Сергея Галицкого после того, как на улице Красной начался демонтаж контактной сети троллейбусов

В центре Краснодара в ночь на 8 июля начался демонтаж контактной сети троллейбуса на улице Красной.

Утром на место приехала руководитель группы горожан «Транспортная инициатива» Марина Репещук. Она рассказала журналисту портала Юга.ру, что специалисты не смогли предоставить документы на проведение демонтажа. Кроме того, работы проводились с грубыми нарушениями: не были установлены знаки, низко висели провода, сварочные работы производились без укладки асфальтового одеяла для защиты дорожного покрытия от повреждений. Репещук вызвала полицию, однако наряд пришлось ждать больше часа. Когда сотрудники МВД приехали, женщина написала заявление на мэра Краснодара Евгения Первышова и бизнесмена Сергея Галицкого. В заявлении она попросила проверить законность концессионного соглашения по кинотеатру «Аврора» и улице Красной, а также законность уничтожения троллейбусной линии в ущерб интересам горожан. «Я с огромным уважением отношусь к Сергею Николаевичу Галицкому. Первышов тоже всегда все анонсирует и рассказывает, что будет делать. На улице Красной они все сделали втихаря. Они прекрасно понимали, что люди будут недовольны», — рассказала женщина журналисту портала Юга.ру.

Репещук напомнила, что изначально убрать троллейбусные маршруты планировали в середине июня, позже на брифинге Первышов сказал, что это могут сделать осенью. Однако изменения ввели в начале июня, через несколько дней после общения с журналистами. «Я написала, чтобы полиция проверила концессионное соглашение с Галицким. Вполне возможно, что по нему Галицкий договорился, что провода с Красной уберут. Поэтому мэрии нужно оправдывать свои действия, соглашение-то заключили. Если Сергей Николаевич отсекается, я буду очень рада. Но мы ему писали в твиттере, он читал и не отвечал. Мы выпустили видеообращение, он не ответил. Я не думаю, что Галицкий не знает о том, что творится и что к нему люди обращались», — сказала женщина.

По ее словам, власти закупили 98 автобусов, которые использовались в Сочи на Олимпиаде-2014 и еще 40 машин для ЧМ-2018. Несколько десятков автобусов из первой партии простаивают на территории депо. После того как это афишировали СМИ, транспорт переставили с улицы внутрь здания. «Власти говорят, что у них есть сломанные автобусы. Но они же не говорят, что их больше 40. Представьте, купили 98, пять лет прошло — 44 уже не работают. Автобусы, если не ошибаюсь, эксплуатируют восемь лет. У олимпийских пять лет прошло, еще пару лет пройдет — и они сломаются. А на чем мы будем ездить? КТТУ просто не потянет их больше закупать», — рассуждает Репещук. Женщина также рассказала, что по многим маршрутам вместо троллейбусов и сломанных автобусов пускают маршрутки ПАЗ.

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«В городе может наступить момент, когда начнется ад: автобусы выйдут из строя, у КТТУ транспорта не будет, троллейбусную линию уничтожили. И тогда появятся частные ПАЗики. Я считаю, что здесь нужно проверять на коррупционную составляющую, потому что если администрация умная, она не будет уничтожать провода. Если она хочет поэкспериментировать, она законсервирует эту линию, как это сделали на улице Школьной и на ЮМР. А здесь линию в срочном порядке вырезали. Зачем городу нужно было покупать 158 автобусов, если нет автобусных парков, но зато есть два троллейбусных депо?» — продолжает Репещук.

Репещук объяснила и то, почему, по ее мнению, закупка электробусов не оправдает себя экономически: на ремонт также не будет денег. «У нас есть 36 троллейбусов с кондиционерами, которые не работают, потому что ремонт и обслуживание очень дорогое. Так электробусы — это те же самые троллейбусы, но с увеличенным автономным ходом. Возникает вопрос: если вы здесь не ремонтируете кондиционеры, потому что считаете, что это дорого, то почему тогда в электробусах вы вдруг будете их ремонтировать? Они сломаются точно так же», — добавила собеседница.