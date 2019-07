Краснодарка написала заявление в полицию на Галицкого и Первышова из-за демонтажа троллейбусной сети

View this post on Instagram

Прошлой ночью началась поспешная ликвидация троллейбусных проводов на улице Красной. Рассказывает Марина Репещук. ⠀ ️ «Мы приехали. Документов на проводимые работы у сотрудников не было. Вызвали полицию. Не ехала долго — 1,5 часа. Но мы терпеливые. Написала заявление на Е. Первышова и С. Галицкого. Пусть проверяют законность концессионного соглашения по к/т "Аврора" и ул. Красной . А также законность уничтожения троллейбусной линии в ущерб интересам горожан. Мы дойдем до Генеральной прокуратуры. Обещаю . И не только. За это преступление должны ответить конкретные лица.» Видео с ютуб-канала «Электротранспорт Краснодара» ⠀ #ЖеняПазик #ТроллейбусыКраснодара #Транспортныйпогром #typodar #krasnodar