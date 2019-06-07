О том, что с улицы Красной уберут троллейбусы, городские власти сказали еще две недели назад. Возмущение городских активистов, собирающих подписи под петициями к мэру и губернатору, оставалось без ответа, а на пресс-конференции глава Краснодара Евгений Первышов сообщил журналистам, что администрация старается открыто все обсуждать с гражданами. Открытым оставался главный вопрос — когда именно троллейбусов на центральной улице не станет. Изначально говорилось о том, что к демонтажу контактной сети приступят 15 июня. Однако утром 6 июня началось: на сайте администрации Краснодара появилась новость о том, что уже с 7-го числа пять троллейбусных и один автобусный маршрут начнут работать по-новому. Контактную сеть пока убирать не начали. Журналисты портала Юга.ру поспешили проехать на троллейбусах № 21 и 31 и узнать, готовы ли к переменам работники трамвайно-троллейбусного предприятия и простые краснодарцы.

6 июня 2019 года — Скажите, а правда, что с завтрашнего дня 31-й ходить не будет? — Спросил я, заходя в троллейбус на конечной остановке «Краснодар-1». — Читайте сами, — сказал кондуктор и показал на распечатанный лист бумаги, приклеенный к окну троллейбуса. — Тут все-все написано.

— А вы сами завтра перейдете на автобус или останетесь на троллейбусе, но поедете в другой район города? — Ничего не знаю, — отрезал кондуктор. — Мы не постоянно на одном и том же маршруте, работаем посменно, так что каждый день можем выйти на любой маршрут. Так что нам эти изменения особо без разницы.

Помимо меня, фотографа и кондуктора людей в салоне троллейбуса в 11 утра было совсем немного. — А вы знаете, что с завтрашнего дня троллейбус № 31 ходить больше не будет? — Спрашиваю у молодой пары, сидящей на соседних со мной местах.

— Спасибо, что сказали. Ничего об этом не слышали, — удивился парень. — А где об этом можно почитать? А что вместо него теперь будет?

Вкратце рассказываю людям про инициативу мэрии, демонтаж проводов, новые низкопольные автобусы и продолжаю опрос пассажиров.

— Да, конечно, знаю, что с завтрашнего дня троллейбусы по Красной ходить не будут, — рассказывает молодая журналистка Елена. — Я знаю, потому что сама новости пишу. Но для меня отмена 31-го — это вопрос непринципиальный, мне главное до Красной добраться. Единственное, что мне не нравится в нововведениях, так это то, что автобус № 2 теперь будет идти по Красной, а раньше он ездил до Северной и Тургенева. — Теперь до Северной и Тургенева будет ехать троллейбус № 13. — Да? — удивляется моя собеседница. — Вот это они там развлекаются как хотят.

— Извините, а вы слышали, что с завтрашнего дня 31-й троллейбус отменят? — Нет, ничего об этом не знаю. С ума сойти, а зачем это все? Такой удобный же маршрут был, — искренне удивляется Антонина Гавриловна, вошедшая с двумя объемными сумками на Сенном рынке. — Ну ведь обещают, что этот троллейбус просто заменят автобусом — новым, удобным, с кондиционером. — Ой, не верю я этим обещаниям. Я живу на 40 лет Победы, возле института культуры, и часто езжу по Красной, и на вокзале бываю. И 21-й с Красной уберут? Ну посмотрим, что за автобус, вы говорите, пустят. Но то, что он будет с кондиционером, это я сильно сомневаюсь.

На остановке «Сенной рынок» в салон троллейбуса входит новый кондуктор и сразу же начинает рассказывать о том, что с завтрашнего дня 31-й работать не будет.

— Сегодня сама узнала об этой новости и вам теперь говорю, — поправляя очки, выдыхает Анна Ивановна. — О том, что там точно изменилось, нам пока не говорили. Ждем, что завтра скажут, как мы будем работать. Как график составят, так мы и выйдем. А вообще, завтра хаос будет, люди же ничего не знают, что и как ехать будет. Нам вообще ничего не говорят. Никто никого не собирал и объявлений лично мне не делал. Ну мне, в общем-то, без разницы, как работать — ходи себе билеты продавай. Вот на этом троллейбусе я должна продавать 35 билетов в час. А обычно получается 29-30. С утра еще много людей ездит, и план выполнить можно, но чаще всего и утром не получается. Они такую норму специально сделали, поставили нереальный план, чтобы премию не давать. За март я получила 20 тыс. рублей, за апрель — 16 тыс., а за май — еще меньше.

Пенсии на жизнь не хватает совсем, поэтому пришлось выйти на работу в 74 года, — продолжает рассказывать кондуктор. — Кстати, сюда на работу взяли нормально, а на трамвай не взяли. А по образованию я инженер-строитель.

— Сложно, наверное, целый день на ногах, да еще по жаре? — Нет, я не толстая, поэтому мне легко. Я себя в форме держу, 15 лет обливалась ледяной водой, нервную систему таким образом укрепляла.

Попрощавшись с разговорчивой Анной Ивановной, выходим с фотографом около Чистяковской рощи и переходим дорогу — будем ждать троллейбус № 21, на котором планируем вернуться на Красную. Ожидание затягивается более чем на 45 минут. За это время мимо нас в депо идут два 21-х троллейбуса. По маршруту проходит несколько 31-х троллейбусов, в одном из которых мы замечаем съемочную группу местного телеканала, берущую интервью у кондуктора. С завидной регулярностью мимо нас проезжают автобусы № 96, 3-я, 4-я и 11-я маршрутки, но нашего 21-го нет. Справедливости ради надо сказать, что людей, кроме нас, на раскаленной остановке тоже нет — то ли все знают, что ждать троллейбус в обеденное время бесполезно, то ли его потому и нет, что нет и желающих. Спустя почти 50 минут ожидания появляется долгожданный транспорт.

— Скажите, а почему вас так долго не было? — Подхожу с вопросами к кондуктору. — Это связано с завтрашним изменением маршрута? — Вы меня спрашиваете? — удивляется мужчина. — У нас все четко по графику, идем по расписанию. А что касается завтра, то вон, читайте объявление — там все написано. — А что там написано? — Удивляется пассажирка в темных очках.

Я вкратце рассказываю про грядущие изменения, обновленные графики работы, отмену старых троллейбусов и новые автобусы с кондиционерами.

— Кондиционеры, говорите? Что-то не верится. Жаль, конечно. Мы живем на Гаврилова и часто ездим на Красных Партизан к Микрохирургии глаза, — посетовала пассажирка. — Очень плохо, что они троллейбус отменяют. Нам, конечно, будет неудобно теперь. А как этот автобус будет ходить? А сколько их там будет? — вздыхает Людмила Георгиевна. — Вы знаете, все эти обещалки — дурному радость. Не знаю, с чем это связано, но то, что это вызовет неудобство и расходы у людей, это точно. — А как вам эти провода на Красной, от которых мэрия планирует избавить город? — Какой тонкий вкус, — саркастически замечает женщина. — И почему этот вкус не распространяется на тротуары, на грязь, на другие неудобства на наших улицах? А вот провода почему-то раздражают.

— Очень удобно нам было ездить на 21-м, — грустно вздыхает пенсионерка с палочкой в руках. — Мы с краевой больницы в диагностический центр постоянно ездим. — Теперь будете на 4-й маршрутке ездить? — Да она всегда полная — как я в нее залезу? Для молодежи, может, она и удобная, а для стариков больных нет. Я если проедусь на этой маршрутке, то выхожу из нее как угорелая. А здесь сижу себе, дышу спокойно, — объясняет Елена Иосифовна. — Ну сами посудите, я с палочкой хожу, а там автобус маленький, душный. Вот перед нами сейчас три четвертых маршрутки прошли, и в каждой все сидячие места были заняты. А проходы там узенькие, нам там сложно. А в троллейбусе нам хорошо, без него будет печально.

7 июня 2019 года В 8 утра на троллейбусной остановке «Краснодар-1» мы с фотографом и еще человек пять. Кстати, в расписании на табличке, висящей на столбе, 31-й маршрут по-прежнему значится — от ж/д вокзала до ул. Черкасской. Но мы-то знаем, что он больше не приедет, и ждем новый 15-й маршрут. Через пять минут к остановке подъехал белый МАЗ с номером 15 на табло. На экране — надпись «Комсомольский — Бальнеолечебница», красноречиво говорящая, что еще вчера этот автобус выполнял рейс по 14-му маршруту.

— Да, еще вчера мы ходили по 14-му маршруту, — подтвердил мою догадку кондуктор. — Сегодня нас перебросили сюда, будем теперь вместо 31-го. А троллейбусы пустили по 14-му маршруту вместо автобусов. — Скажите, а у вас всегда в 8 утра в салоне кондиционер работает или только сегодня, в честь нового маршрута?



— Вам что-то не нравится? Может, выключить хотите? — засмеялся в ответ кондуктор. — Да, всегда с кондиционером ездим, когда жарко, и не только сегодня.

Абсолютно все, кто заходит в автобус, задавали один и тот же вопрос о том, по какому маршруту тот едет. Раз за разом мужчина терпеливо объясняет одно и то же каждому из входящих.

— И как вам в новом автобусе?



— Прекрасно! 31-й троллейбус пока дождешься, с ума сойти можно. Я уже думала на маршрутку идти, а тут прочитала на табличке, что он идет, куда мне надо, — делится впечатлениями одна из пассажирок. — Неплохо здесь, прохладно. Гораздо лучше, чем в этих развалинах, которые тут ходили. А куда их дели, кстати? Отправили на Комсомольский? Вот это людям не повезло.

— А почему на табло написано «Бальнеолечебница»? — удивляется женщина, только вошедшая в салон. — Мне-то ладно, недалеко — я на Сенном выйду, а кому-то же дальше ехать. Вообще, на 15-м еду первый раз, но я сегодня по телевизору слышала, что его пустят. Конечно, шикарно здесь, кондиционер. Я не поняла, а это автобус или аэробус, или как он там называется? Ну у нас по Октябрьской ничего хорошего не ходит — один 31-й желтенький со снежинкой, и все. Больше ни автобусов, ни троллейбусов с кондиционером нет. Ну хоть нам что-то перепало, все-таки в центре живем, — улыбнулась Татьяна. — Но троллейбусы и трамваи я не хочу, чтобы убирали. А провода зачем обрезать? Ну кому они мешают? Это ведь экологически чистый транспорт, а в маршрутках я принципиально не езжу: маленькие, вонючие, грязные. Зайдешь с проездным, вечно водители возмущаются.

— Извините, а вы знаете, что 31-й троллейбус с сегодняшнего дня больше не ходит? — Решил спросить я у интеллигентного вида дамы. — Да, я сегодня садилась на Домбайской, и там женщина стояла прямо на конечной остановке и всем громко объявляла о сегодняшних изменениях. Так что я спокойно села на 15-й автобус и поехала на рынок. Представляете, в 7 утра кондиционер уже работал — ну вы же все понимаете? — хитро улыбнулась Ирина Викторовна. — В первый день, конечно же, должны произвести впечатление на людей. Вон три дня назад на Домбайской народ волновался, собирал подписи против отмены, нужно же их теперь успокоить. Сегодня подъехал новый автобус, все спокойно сели и поехали. С 21-м троллейбусом, правда, не все поняли, как теперь быть — как доехать до Красных Партизан?