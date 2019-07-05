Мэрия пообещала восстановить сгоревшую крышу пятиэтажки на улице Мира в Краснодаре

Власти Краснодара 5 июля пообещали отремонтировать крышу пятиэтажного дома на улице Мира, в котором произошел пожар

«Комиссия должна работать и в субботу, и в воскресенье, чтобы мы быстрее получили полную картину и могли начать оказывать жильцам материальную помощь. У нас уже определен алгоритм дальнейших действий. Окажем всю необходимую помощь — как с компенсациями, так по временному размещению, восстановлению документов. Жильцам дома по улице Мира поможем отремонтировать кровлю, которая полностью выгорела», — сказал мэр Краснодара Евгений Первышов.

Комиссия обследует квартиры в домах и определит причиненный ущерб. От этого будет зависеть размер компенсации жильцам.

Он пояснил, что законодательством не предусмотрено выделение денег из местного бюджета на ремонт общедомового имущества в многоквартирных домах. Ремонтировать здание на улице Мира планируют на внебюджетные источники.

По словам мэра, предприниматели уже отреагировали на происшествие: представители бизнеса готовы поучаствовать в восстановлении кровли.

К восстановлению крыши должны приступить 5 июля. Сейчас специалисты завершают обследование перекрытий и чердака.

Вице-мэр Андрей Дорошев отметил, что дом пригоден для проживания, признаков аварийности в нем нет. В здании ввели режим локальной чрезвычайной ситуации. На этом основании все жильцы получат единовременную выплату — 10 тыс. рублей. В пятиэтажке пока отключено электро- и газоснабжение, но часть жильцов вернулась в квартиры, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.