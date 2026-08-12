После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены две школы и колледж, пострадали 19 человек

В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены школа, колледж и спортивное учреждение

12 августа мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил , что в результате атаки БПЛА повреждение получило здание средней школы №15. По предварительной информации, обломки дрона и ударная волна повредили фасад и окна. В момент происшествия внутри здания людей не было, поэтому никто из учащихся и сотрудников не пострадал.

Предыстория. В ночь на 12 августа Новороссийск подвергся мощной атаке БПЛА. Обломки повредили четыре предприятия и 21 жилое здание. Погиб 8-летний ребенок.

Кроме того, повреждения затронули здания общеобразовательной и спортивной школ, а также колледж в Восточном районе города. В Новороссийске из-за последствий атаки введен режим чрезвычайной ситуации. На месте работают оперативные, коммунальные и специальные службы.

Сейчас специалисты обследуют территории, проверяют их на наличие обломков беспилотников и проводят поквартирные и подомовые обходы.

Число пострадавших в результате атаки возросло до 19. 12 человек госпитализировали в больницы, состояние двоих из них врачи оценивают как тяжелое.

Напомним, Новороссийск полностью остался без холодной и горячей воды из-за атаки БПЛА.