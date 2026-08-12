Что горит под Краснодаром? Дым от пожара виден в разных районах города

Краснодарский край

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  • © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
    © Фото Арины Богдановой, Юга.ру

В Краснодаре, в хуторе Ленина, произошел пожар на площади 1700 кв. метров. Причины неизвестны

12 августа пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что в хуторе Ленина загорелось складское здание на площади 1700 кв. метров. Спасатели отметили, что огонь еще может распространиться.

Пожар тушат 45 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины возгорания не уточняются.

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Густой столб дыма поднялся над жилыми домами, затянув небо. Горожане отмечают, что сильное возгорание видно из разных районов Краснодара.

В пресс-службе аэропорта столицы Кубани заявили, что воздушная гавань работает штатно, несмотря на задымление.

  • © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
    © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
  • © Фото Арины Богдановой, Юга.ру
    © Фото Арины Богдановой, Юга.ру

Как писали Юга.ру, в начале июля в Сочи после удара молнии загорелись кафе.

Краснодар Пожары Происшествия

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