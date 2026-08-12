Три человека погибли, не менее 24 пострадали после атаки БПЛА на Новороссийск

Краснодарский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Новые подробности ночной атаки БПЛА на Новороссийск: трое погибших и не меньше 24 пострадавших

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил новые подробности ночной атаки на Новороссийск. Стало известно еще об одном погибшем. Всего жертвами атаки стали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

По уточненным данным, число пострадавших увеличилось как минимум до 24 человек. 12 из них находятся в больницах. Взрослый и ребенок — в тяжелом состоянии.

«Дом шатался, окна ходуном ходили»:

Пострадали около 60 домов. Пункты временного размещения в городе сейчас не используются. Часть жителей, чьи жилища получили повреждения, разместили в гостиницах, остальные уехали к родственникам.

Напомним, в Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали школа, колледж и спортивное учреждение. Кроме того, город полностью остался без холодной и горячей воды.

Как писали Юга.ру, 12 августа атака БПЛА разрушила путепровод в Новороссийске.

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