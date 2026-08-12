Три человека погибли, не менее 24 пострадали после атаки БПЛА на Новороссийск

Новые подробности ночной атаки БПЛА на Новороссийск: трое погибших и не меньше 24 пострадавших

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил новые подробности ночной атаки на Новороссийск. Стало известно еще об одном погибшем. Всего жертвами атаки стали три человека, в том числе восьмилетний ребенок.

По уточненным данным, число пострадавших увеличилось как минимум до 24 человек. 12 из них находятся в больницах. Взрослый и ребенок — в тяжелом состоянии.