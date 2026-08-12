Неврологи оказались самыми дефицитными врачами в поликлиниках Кубани. Кто еще?

Краснодарский край

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  • © Фото DCStudio, ru.freepik.com
    © Фото DCStudio, ru.freepik.com

Только 42% жителей Кубани полностью довольны своими поликлиниками

11 августа журналист Андрей Кошик сообщил, что полностью довольны работой своей поликлиники только 42% жителей Краснодарского края. Такие данные приводит Росстат по итогам выборочного опроса населения.

Главная претензия жителей связана с нехваткой профильных специалистов. Чаще всего кубанцы сталкиваются с отсутствием неврологов — на их недостаток пожаловались 39% участников опроса. Еще 20% респондентов отметили нехватку кардиологов, а 18% — офтальмологов.

При этом с некоторыми специалистами ситуация значительно лучше. На дефицит хирургов пожаловались только 3% опрошенных, гинекологов — 1%, а педиатров — всего 0,1%.

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В 2025 году только 30% респондентов прошли диспансеризацию. Среди тех, кто не воспользовался возможностью, 40% объяснили это нехваткой времени. Еще по 27% участников заявили, что врач их не направлял либо они не видели необходимости проходить диспансеризацию.

Проблемы возникают и при записи к специалистам. 19% опрошенных рассказали, что не смогли попасть к врачу из-за отсутствия свободных мест. Еще 9% столкнулись с тем, что нужного профильного специалиста просто не было.

Краснодарка рассказала Юга.ру, что в июне пыталась записаться в своей поликлинике к неврологу и офтальмологу. Свободные места к первому специалисту были только на июль, ко второму — не было вообще.

Как писали Юга.ру, жителю Анапы прокололи легкое во время иглоукалывания.

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Неврологи оказались самыми дефицитными врачами в поликлиниках Кубани. Кто еще?
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