Пожар на складе в Краснодаре тушили 12 часов

В Краснодаре 4 июля спасатели ликвидировали крупный пожар на складе на улице Кореновской

Склад горел на улице Кореновской с 4:00. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. метров. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС России по оперативному реагированию Андрей Потахов пояснил, что здание имело сложную планировку.

Пламя полностью потушили в 16:22. На месте работали 73 спасателя и 22 спецмашины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.