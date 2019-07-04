Пожар на складе в Краснодаре тушили 12 часов

Краснодарский край

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В Краснодаре 4 июля спасатели ликвидировали крупный пожар на складе на улице Кореновской

Склад горел на улице Кореновской с 4:00. Площадь возгорания достигла 1,2 тыс. кв. метров. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС России по оперативному реагированию Андрей Потахов пояснил, что здание имело сложную планировку.

Пламя полностью потушили в 16:22. На месте работали 73 спасателя и 22 спецмашины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ночью 24 июня произошел пожар в кровельном центре на улице Дзержинского.

Краснодар МЧС Пожары
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