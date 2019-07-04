Семь жителей горевшего дома на улице Мира в Краснодаре разместили в гостинице

После пожара в жилой пятиэтажке на улице Мира, 90 в Краснодаре семь человек обратились за помощью с жильем

«Мы опросили всех жильцов, которые сейчас находятся в городе и смогли выйти на связь — это более 90% жителей дома. Общались и лично, и по телефону. Подавляющее большинство остается в своих квартирах. Некоторые решили отправиться к родственникам. семь человек заселили в гостиницу, детей среди них нет», — рассказала глава Центрального округа Елена Малова.

Доступ в квартиры для жильцов не ограничен. При этом после пожара в доме временно отключили электричество и газ, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Как писали Юга.ру, пожар на улице Мира, 90 начался в полдень 4 июля — там загорелась крыша дома. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Полностью пожар потушили в 20:10.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. В качестве причины возгорания рассматривается замыкание электропроводки.