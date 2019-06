В Краснодаре загорелась крыша новостройки на Гидрострое

View this post on Instagram

На Гидрострое знатно полыхахала незаселённая новостройка. Пожарные прибыли к месту в 17.13 с 2 автолестницами и 2 мотоциклами. В 17. 36 огонь локализован на площади 50 м². Возгорание произошло на крыше многоэтажного строящегося здания. #ПожарыКраснодара