В Краснодаре загорелась крыша новостройки на Гидрострое
В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре 17 июня произошел пожар в строящейся многоэтажке
Заявка о возгорании дома на улице Трудовой Славы поступила в МЧС в 17:07.
«Прибывшие к месту пожарные локализовали пожар на площади 50 кв. метров в 17:36. По предварительным данным, возгорание произошло на крыше здания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Застройщик ЖК «Восточный парк», где произошел пожар, сообщил, что огонь уже потушен. В компании пояснили, что из-за высокой температуры загорелся кровельный материал.
«Дыма было больше, чем огня. Пострадал только материал, сама конструкция, а тем более жилые этажи затронуты пламенем не были», — отметил застройщик.
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