В Краснодаре загорелась крыша новостройки на Гидрострое

В микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре 17 июня произошел пожар в строящейся многоэтажке

Заявка о возгорании дома на улице Трудовой Славы поступила в МЧС в 17:07.

«Прибывшие к месту пожарные локализовали пожар на площади 50 кв. метров в 17:36. По предварительным данным, возгорание произошло на крыше здания», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Застройщик ЖК «Восточный парк», где произошел пожар, сообщил, что огонь уже потушен. В компании пояснили, что из-за высокой температуры загорелся кровельный материал.

«Дыма было больше, чем огня. Пострадал только материал, сама конструкция, а тем более жилые этажи затронуты пламенем не были», — отметил застройщик.