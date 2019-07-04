Пожар в пятиэтажке в районе вокзала Краснодар-I потушили
Более восьми часов в Краснодаре тушили пожар в пятиэтажном доме на улице Мира, 90
Пожар на улице Мира, 90 начался в полдень 4 июля. Там загорелась крыша пятиэтажного дома в районе вокзала Краснодар-I. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Их направили в пункт временного размещения в лицее № 12.
К 17 часам пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 20:10.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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