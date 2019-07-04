Пожар в пятиэтажке в районе вокзала Краснодар-I потушили

Более восьми часов в Краснодаре тушили пожар в пятиэтажном доме на улице Мира, 90

Пожар на улице Мира, 90 начался в полдень 4 июля. Там загорелась крыша пятиэтажного дома в районе вокзала Краснодар-I. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Их направили в пункт временного размещения в лицее № 12.

К 17 часам пожарные ликвидировали открытое горение. Полностью пожар потушили в 20:10.