Крупный пожар произошел на складе в Краснодаре

В Краснодаре 4 июля на улице Кореновской загорелся склад

Заявка о возгорании поступила спасателям в 4:00. Пожарные выехали на место и установили, что горит складское помещение и есть угроза распространения огня. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС России по оперативному реагированию Андрей Потахов уточнил, что здание имеет сложную планировку из совмещенных складов.

В 6:54 пламя локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 73 человека и 22 машины.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.