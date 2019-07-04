Крупный пожар произошел на складе в Краснодаре
В Краснодаре 4 июля на улице Кореновской загорелся склад
Заявка о возгорании поступила спасателям в 4:00. Пожарные выехали на место и установили, что горит складское помещение и есть угроза распространения огня. Площадь возгорания составила 800 кв. метров. Заместитель начальника краевого ГУ МЧС России по оперативному реагированию Андрей Потахов уточнил, что здание имеет сложную планировку из совмещенных складов.
В 6:54 пламя локализовали на площади 1,2 тыс. кв. метров. В тушении задействованы 73 человека и 22 машины.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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