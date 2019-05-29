В Краснодаре пожарная машина не смогла проехать к месту ЧП из-за припаркованных во дворе автомобилей

Возгорание произошло 29 мая в доме на улице Котлярова, 1. Сообщение о ЧП поступило пожарным в 14:05, к 14:24 огонь был ликвидирован. Площадь пожара составила 10 кв. метров. Были эвакуированы 25 человек, еще 10 спасли. Никто не пострадал.

В пресс-службе краевого управления МЧС отметили, что из-за плотно припаркованных во дворе многоэтажки автомобилей пожарные машины пришлось оставить в двух подъездах от места происшествия. Спасатели со спецтехникой были вынуждены добираться к очагу возгорания пешком.

«Фото показывает проблему, с которой пожарные сталкиваются зачастую. Конечно, это не останавливает пожарных, но на это уходит драгоценное время. Обращаем внимание водителей, что при парковке автомобиля нужно проверить, оставлен ли проезд для спецтехники экстренных служб. Всегда необходимо думать о ситуациях, которые могут произойти, чтобы ваш автомобиль не стал виной трагическим последствиям», — подчеркнул начальник пресс-службы ведомства Никита Гавриляк.