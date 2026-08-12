В Краснодаре снова публикуют данные о наличии бензина на АЗС. Где заправиться 12 августа?
В Краснодаре 12 августа работает 81 автозаправочная станция
12 августа МЦУ Краснодара снова опубликовал список АЗС, где можно заправиться. Сегодня в городе работает 81 автозаправочная станция. Еще 24 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг.
В наличии:
- дизельное топливо — на 78 АЗС;
- АИ-92 — на 54 АЗС;
- АИ-95 — на 43 АЗС;
- АИ-100 — на 9 АЗС.
Бензин в дефиците:
Адреса работающих заправок по сетям:
- «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению в хутор Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской.
- «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров.
- «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
- «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
- Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
- «Татнефть»: Ростовское шоссе.
- VP: возле поселка Индустриального.
- «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
- Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан.
- «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе.
- Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
- КТК: Александра Покрышкина.
- «Ирбис»: Степана Разина.
- PNB: Монтажников, Шевченко.
- «Партнер» и «Сивнефть»: Уральская.
- «ОПТИ»: Красных Партизан.
- Petrol: 70-летия Октября.
Напомним, что 3 августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. На время очереди на заправках кубанской столицы исчезли. Однако уже 7 августа горожане вновь стали жаловаться на заторы на АЗС.
Как писали Юга.ру, на фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом.
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