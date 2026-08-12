В Краснодаре снова публикуют данные о наличии бензина на АЗС. Где заправиться 12 августа?

В Краснодаре 12 августа работает 81 автозаправочная станция

12 августа МЦУ Краснодара снова опубликовал список АЗС, где можно заправиться. Сегодня в городе работает 81 автозаправочная станция. Еще 24 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг.



В наличии: дизельное топливо — на 78 АЗС;

АИ-92 — на 54 АЗС;

АИ-95 — на 43 АЗС;

АИ-100 — на 9 АЗС.

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Адреса работающих заправок по сетям: «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению в хутор Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской.

«Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров.

«Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.

«Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.

Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.

«Татнефть»: Ростовское шоссе.

VP: возле поселка Индустриального.

«СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.

Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан.

«Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе.

Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.

КТК: Александра Покрышкина.

«Ирбис»: Степана Разина.

PNB: Монтажников, Шевченко.

«Партнер» и «Сивнефть»: Уральская.

«ОПТИ»: Красных Партизан.

Petrol: 70-летия Октября. Напомним, что 3 августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. На время очереди на заправках кубанской столицы исчезли. Однако уже 7 августа горожане вновь стали жаловаться на заторы на АЗС.