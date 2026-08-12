В Краснодаре снова публикуют данные о наличии бензина на АЗС. Где заправиться 12 августа?

Краснодарский край

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  • © Фото engin akyurt, unsplash.com
    © Фото engin akyurt, unsplash.com

В Краснодаре 12 августа работает 81 автозаправочная станция

12 августа МЦУ Краснодара снова опубликовал список АЗС, где можно заправиться. Сегодня в городе работает 81 автозаправочная станция. Еще 24 АЗС временно приостановили отпуск горючего, а девять объектов закрыли на ремонт или ребрендинг.

В наличии:

  • дизельное топливо — на 78 АЗС;
  • АИ-92 — на 54 АЗС;
  • АИ-95 — на 43 АЗС;
  • АИ-100 — на 9 АЗС.

Бензин в дефиците:

Адреса работающих заправок по сетям:

  • «Роснефть»: Селезнева, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению в хутор Ленина, Уральская, Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, возле станицы Елизаветинской, Кубанская набережная, Крупской.
  • «Лукойл»: Тургенева, проспект Чекистов, Старокубанская, Уральская, Крылатая, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров.
  • «Газпром»: Мачуги, Крупской, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе, Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть»: Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин по направлению от хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Переходная, Суворова, Ялтинская.
  • Rusoil: Дальняя, Бабушкина, Селезнева, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского, Пластунская.
  • «Татнефть»: Ростовское шоссе.
  • VP: возле поселка Индустриального.
  • «СитиОйл»: Мачуги, Ростовское шоссе.
  • Teboil: Московская, Российская, Сормовская, Красных Партизан.
  • «Уфимнефть»: Дзержинского, Солнечная, Восточный обход, Ростовское шоссе.
  • Atan: 1-я Дорожная, хутор Ленина, Красных Партизан.
  • КТК: Александра Покрышкина.
  • «Ирбис»: Степана Разина.
  • PNB: Монтажников, Шевченко.
  • «Партнер» и «Сивнефть»: Уральская.
  • «ОПТИ»: Красных Партизан.
  • Petrol: 70-летия Октября.

Напомним, что 3 августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них. На время очереди на заправках кубанской столицы исчезли. Однако уже 7 августа горожане вновь стали жаловаться на заторы на АЗС.

Как писали Юга.ру, на фоне топливного кризиса на Кубани почти в полтора раза выросли продажи электромобилей с пробегом.

Автомобили Город Краснодар Нефть Топливо Транспорт Экономика

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