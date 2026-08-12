Комитет Республики Адыгея проводил мероприятие ежегодно с 2017 года. Его участниками становились молодые люди от 18 до 35 лет: они поднимались к подножию горы Фишт, посещали экскурсии и концерты, участвовали в других мероприятиях, обменивались опытом и общались между собой, а иногда и в неформальной обстановке с главой республики. В этом году к слету должны были впервые присоединиться участники из Турции.

12 августа анонимный источник сообщил Юга.ру об отмене Межрегионального слета талантливой молодежи «Фишт», который должен был пройти с 14 по 16 августа.

В тот же день пресс-служба правительства Адыгеи сообщила, что в 2026 году фестиваль адыгейского сыра проводить не будут. Решение связано с «текущей обстановкой и необходимостью обеспечить безопасность участников, гостей и всех, кто задействован в подготовке мероприятия».

Даты, в которые должен был пройти фестиваль, неизвестны. Однако ранее праздник проходил в конце августа или в сентябре.

По словам властей, проект не закрывается. Сейчас продолжается работа над созданием этнопарка «Дегуакская поляна», где в дальнейшем будет проходить фестиваль.

Фестиваль адыгейского сыра проходил ежегодно с 2010 года. Сначала его проводили в Майкопе, а позднее перенесли на Даховскую поляну у хребта Уна-Коз — примерно в 45 км от города. В 2017 году фестиваль посетили более 10 тыс. человек, а в 2019-м событие получило статус «Национальное событие года».



В программе фестиваля — дегустации сыров, мастер-классы, народные игры, концерты, выставки, ярмарки и другие активности.



На празднике также устанавливали рекорды. Например, в 2022 году специалисты молзавода «Гиагинский» в честь 100-летия государственности Адыгеи сварили самый большой адыгейский сыр весом 142 кг. В 2023 году установили рекорд по массовому поеданию сыра: 254 человека одновременно съели по кусочку весом 70–100 граммов.



Благодаря фестивалю властям Адыгеи удалось превратить локальный продукт в туристический бренд, поэтому на праздник приезжают гости из разных регионов России. Например, в 2025 году фестиваль посетили более 70 тыс. человек.

Напомним, 7 мая фестиваль «Лестница в небо» в Краснодаре отменили из-за «осложнившейся обстановки в крае». В тот же день стало известно, что парад Победы решили провести впервые с 2022 года.