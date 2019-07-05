В центре Краснодара снова произошел крупный пожар, который тушили 100 человек
В Краснодаре ночью 5 июля произошел крупный пожар в жилом доме на улице Коммунаров, эвакуировали 40 человек
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Коммунаров, 208 поступило спасателям в 2:27.
Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом и хозпостройки общей площадью 450 кв. метров. Из здания эвакуировали 40 человек, среди них пять детей.
Пожар ликвидировали в 4:47. На месте работали 102 человека и 28 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.
Как писали Юга.ру, 4 июля в Краснодаре произошло два крупных пожара. Около 4:00 загорелся склад на улице Кореновской, огонь тушили 12 часов.
В полдень начался пожар на улице Мира, 90 — там загорелась крыша дома. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Полностью огонь потушили в 20:10. Семь человек разместили в гостинице.
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