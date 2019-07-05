В центре Краснодара снова произошел крупный пожар, который тушили 100 человек

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре ночью 5 июля произошел крупный пожар в жилом доме на улице Коммунаров, эвакуировали 40 человек

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Коммунаров, 208 поступило спасателям в 2:27.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом и хозпостройки общей площадью 450 кв. метров. Из здания эвакуировали 40 человек, среди них пять детей.

Пожар ликвидировали в 4:47. На месте работали 102 человека и 28 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.

Как писали Юга.ру, 4 июля в Краснодаре произошло два крупных пожара. Около 4:00 загорелся склад на улице Кореновской, огонь тушили 12 часов.

В полдень начался пожар на улице Мира, 90 — там загорелась крыша дома. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Полностью огонь потушили в 20:10. Семь человек разместили в гостинице.

Краснодар МЧС Пожары
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре запретят съезд с Суворовского путепровода на Ставропольскую из-за ремонта
В центре Краснодара снова произошел крупный пожар, который тушили 100 человек
В Краснодаре и крае до конца недели ожидаются грозы с градом
РЖД планирует начать перевозки грузовиков из Краснодара в Сочи по железной дороге
Семь жителей горевшего дома на улице Мира в Краснодаре разместили в гостинице
14-летний парень создал копию Краснодара в Minecraft

Лента новостей

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале