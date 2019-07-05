В центре Краснодара снова произошел крупный пожар, который тушили 100 человек

В Краснодаре ночью 5 июля произошел крупный пожар в жилом доме на улице Коммунаров, эвакуировали 40 человек

Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Коммунаров, 208 поступило спасателям в 2:27.

Прибывшие на место пожарные установили, что горит дом и хозпостройки общей площадью 450 кв. метров. Из здания эвакуировали 40 человек, среди них пять детей.

Пожар ликвидировали в 4:47. На месте работали 102 человека и 28 машин, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Погибших и пострадавших нет.