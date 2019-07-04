Огонь в пятиэтажке на улице Мира в Краснодаре охватил 1,6 тыс. кв. метров

В Краснодаре 4 июля потушили открытое горение в пятиэтажном доме на улице Мира, 90

Возле вокзала Краснодар-I в полдень 4 июля загорелась пятиэтажка. К 14:50 огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Глава Краснодара Евгений Первышов рассказал, что эвакуированных жильцов направили в пункт временного размещения в лицее № 12 на улице Железнодорожной, 8. Людей обеспечили водой, с ними общаются соцработники.

По словам мэра, в районе горящего дома убрали все припаркованные машины. Это было необходимо, чтобы освододить подъезд пожарной техники.

Из-за пожара перекрыли участок улицы Мира. Там приостановили движение троллейбусов в сторону вокзала. Троллейбусы маршрутов № 7 и 20 пойдут по улице Октябрьской до Сенного рынка, маршруты № 2, 4 и 6 — по Октябрьской до Красина, троллейбусы № 8 пока не ходят. Автобусы № 2Е и 15 следуют в объезд участка возгорания, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.