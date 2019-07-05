Власти Краснодара пообещали помочь погорельцам с улицы Коммунаров

Пожар произошел ночью 5 июля в жилом доме на улице Коммунаров, 208. Из здания эвакуировали 40 человек. Пламя распространилось на площади 450 кв. метров. Огнем были охвачены квартиры и хозпостройки.

Дом был построен в 1918 году. Всего в нем 21 квартира, в которых зарегистрирован 31 человек. Дом не признавали аварийным.

После пожара оказались повреждены пять квартир, две из них сгорели полностью. Эвакуированные жильцы отказались от расселения в гостиницах и провели прошлую ночь у родственников.

Сотрудники администрации Центрального округа устанавливают собственников квартир. В двух домах, которые пострадали больше всего, зарегистрирован один человек — их собственник. Там жили квартиранты.