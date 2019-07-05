Власти Краснодара пообещали помочь погорельцам с улицы Коммунаров
Мэр Краснодара Евгений Первышов 5 июля сообщил, что власти помогут жильцам сгоревшего дома на улице Коммунаров
Пожар произошел ночью 5 июля в жилом доме на улице Коммунаров, 208. Из здания эвакуировали 40 человек. Пламя распространилось на площади 450 кв. метров. Огнем были охвачены квартиры и хозпостройки.
Дом был построен в 1918 году. Всего в нем 21 квартира, в которых зарегистрирован 31 человек. Дом не признавали аварийным.
После пожара оказались повреждены пять квартир, две из них сгорели полностью. Эвакуированные жильцы отказались от расселения в гостиницах и провели прошлую ночь у родственников.
Сотрудники администрации Центрального округа устанавливают собственников квартир. В двух домах, которые пострадали больше всего, зарегистрирован один человек — их собственник. Там жили квартиранты.
«Мы поможем собственникам жилья, кто остался без крыши над головой. Прежде всего, они получат единовременную выплату. Также поможем с временным размещением в гостинице, которая уже зарезервирована», — сказал Первышов.
Он добавил, что комиссия проведет оценку ущерба от пожара. После этого тем собственникам, которые не смогут вернуться в свои квартиры, предоставят жилье из муниципального резервного фонда, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Как писали Юга.ру, 4 июля в Краснодаре произошло два крупных пожара. Рано утром загорелся склад на улице Кореновской, его тушили 12 часов. В полдень на улице Мира, 90 загорелась пятиэтажка 1957 года постройки. Огонь распространился на площади 1,6 тыс. кв. метров. Из дома эвакуировали 70 жильцов. Полностью огонь потушили через восемь часов. Семь человек разместили в гостинице.
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