Из-за открытия Крымского моста Украина потеряла 400 млн долларов

По данным Financial Times, которая ссылается на украинское правительство и фонд «Майдан иностранных дел», из-за открытия в мае прошлого года Крымского моста сильно страдают порты в Бердянске и Мариуполе. В них за год обработали вдвое меньше грузов (в Мариуполе — на 70%). Убытки портов и региона превысили 400 млн долларов.

Это происходит из-за особенностей конструкции моста, под которым могут проходить только небольшие суда (не выше 35 метров), и постоянных проверок со стороны российских военных и береговой охраны, написала 17 мая Lenta.ru.

Некоторые корабли, направляющиеся в Азовское море, вынуждены были ждать по 120 часов. Сейчас срок ожидания сократился примерно до 40 часов. По мнению источников издания, ситуация улучшилась после того, как Украина в конце 2018 года разместила в районе боевой флот.