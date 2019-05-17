Из-за открытия Крымского моста Украина потеряла 400 млн долларов

Краснодарский край, Крым

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Загрузка украинских портов в Азовском море снизилась после открытия Крымского моста

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По данным Financial Times, которая ссылается на украинское правительство и фонд «Майдан иностранных дел», из-за открытия в мае прошлого года Крымского моста сильно страдают порты в Бердянске и Мариуполе. В них за год обработали вдвое меньше грузов (в Мариуполе — на 70%). Убытки портов и региона превысили 400 млн долларов.

Это происходит из-за особенностей конструкции моста, под которым могут проходить только небольшие суда (не выше 35 метров), и постоянных проверок со стороны российских военных и береговой охраны, написала 17 мая Lenta.ru.

Некоторые корабли, направляющиеся в Азовское море, вынуждены были ждать по 120 часов. Сейчас срок ожидания сократился примерно до 40 часов. По мнению источников издания, ситуация улучшилась после того, как Украина в конце 2018 года разместила в районе боевой флот.

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Как сообщали Юга.ру, 25 ноября 2018 года три украинских корабля вошли в территориальные воды России и нарушили государственную границу страны. После этого российские пограничники задержали суда и членов экипажей.

Суд Симферополя арестовал украинских моряков. Под стражей они будут находиться до 24 апреля.

На Украине возбудили уголовное дело о развязывании войны и ввели военное положение. Власти РФ назвали инцидент провокацией, а ФСБ заявила, что корабли координировали сотрудники Службы безопасности Украины.

Азовское море Деньги Крымский мост Судоходство Украина Черное море

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