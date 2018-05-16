За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин

По Крымскому мосту в первый час после открытия проехало более тысячи машин

Представитель инфоцентра «Крымский мост» заявил, что с 5:30 до 6:30 по мосту прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идет в штатном режиме, сообщает RT.