За час по Крымскому мосту проехали более 1,1 тыс. машин
По Крымскому мосту в первый час после открытия проехало более тысячи машин
Представитель инфоцентра «Крымский мост» заявил, что с 5:30 до 6:30 по мосту прошло более 500 транспортных средств в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края. Движение идет в штатном режиме, сообщает RT.
Как сообщали Юга.ру, 15 мая в открытии моста участвовал президент РФ Владимир Путин. Глава государства отправился вместе с колонной строительной автомобильной техники по мосту в Крым. Он лично управлял одним из КамАЗов.
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