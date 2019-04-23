Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии «Ведомостей»

Краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого в апреле выбрали бизнесменом 20-летия

В начале апреля «Ведомости» запустили голосование в спецпроекте «Персона 20-летия». В нем читатели и редакция выбирали самых выдающихся людей за последние 20 лет в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка». В номинации «Бизнесмен» с большим отрывом победил Сергей Галицкий. Его выбрали и читатели, и редакция. Также с ним в номинации были владелец USM Алишер Усманов, владелец «Стройгазмонтажа» и «Мостотреста» Аркадий Ротенберг, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец En+ Олег Дерипаска, владелец «Альфа групп» и «Letter One» Михаил Фридман и инвестор Юрий Мильнер.

Политиком 20-летия по мнению читателей и редакции стал президент России Владимир Путин. После него идут Алексей Навальный и Борис Немцов. В номинации «Профессионал» первое место по мнению читателей занял основатель Telegram Павел Дуров, редакция выбрала президента и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа. В номинации «Культурный герой» читатели выбрали музыканта Сергея Шнурова, редакция — писателя Владимира Сорокина. Главным частным лицом по мнению читателей стала основатель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, по мнению редакции — первый президент России Борис Ельцин. «Загадкой» 20-летия читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, а редакция — гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.

Кроме основных шести номинации редакция выделила еще одну категорию — «Жертва двадцатилетия» . В ней не выдвигали номинантов и не предлагали читателям голосованием выбрать победителя. Однако в список вошли: Журналист Анна Политковская, писавшая о нарушении прав человека в Чечне, автор книги «Путинская Россия». Ее убили в подъезде дома в 2006 году;

Политик Борис Немцов, убитый в 2015 году напротив Кремля;

Журналист и политик Юрий Щекочихин, расследовавший коррупцию в стране. Умер в 2003 году от отравления неустановленным веществом;

Политик и оппозиционер Алексей Навальный;

Бизнесмен Михаил Ходорковский, который больше десяти лет находился под арестом;

Аудитор Сергей Магнитский, умерший в СИЗО в 2009 году;

Историк Юрий Дмитриев, который больше двух лет провел под арестом.