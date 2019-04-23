Галицкий стал бизнесменом 20-летия по версии «Ведомостей»
Краснодарского бизнесмена Сергея Галицкого в апреле выбрали бизнесменом 20-летия
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В начале апреля «Ведомости» запустили голосование в спецпроекте «Персона 20-летия». В нем читатели и редакция выбирали самых выдающихся людей за последние 20 лет в шести номинациях: «Политик», «Бизнесмен», «Профессионал», «Частное лицо», «Культурный герой» и «Загадка».
В номинации «Бизнесмен» с большим отрывом победил Сергей Галицкий. Его выбрали и читатели, и редакция. Также с ним в номинации были владелец USM Алишер Усманов, владелец «Стройгазмонтажа» и «Мостотреста» Аркадий Ротенберг, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, совладелец En+ Олег Дерипаска, владелец «Альфа групп» и «Letter One» Михаил Фридман и инвестор Юрий Мильнер.
Политиком 20-летия по мнению читателей и редакции стал президент России Владимир Путин. После него идут Алексей Навальный и Борис Немцов.
В номинации «Профессионал» первое место по мнению читателей занял основатель Telegram Павел Дуров, редакция выбрала президента и председателя правления «Сбербанка» Германа Грефа.
В номинации «Культурный герой» читатели выбрали музыканта Сергея Шнурова, редакция — писателя Владимира Сорокина. Главным частным лицом по мнению читателей стала основатель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, по мнению редакции — первый президент России Борис Ельцин.
«Загадкой» 20-летия читатели выбрали мэра Москвы Сергея Собянина, а редакция — гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.
Кроме основных шести номинации редакция выделила еще одну категорию — «Жертва двадцатилетия». В ней не выдвигали номинантов и не предлагали читателям голосованием выбрать победителя. Однако в список вошли:
- Журналист Анна Политковская, писавшая о нарушении прав человека в Чечне, автор книги «Путинская Россия». Ее убили в подъезде дома в 2006 году;
- Политик Борис Немцов, убитый в 2015 году напротив Кремля;
- Журналист и политик Юрий Щекочихин, расследовавший коррупцию в стране. Умер в 2003 году от отравления неустановленным веществом;
- Политик и оппозиционер Алексей Навальный;
- Бизнесмен Михаил Ходорковский, который больше десяти лет находился под арестом;
- Аудитор Сергей Магнитский, умерший в СИЗО в 2009 году;
- Историк Юрий Дмитриев, который больше двух лет провел под арестом.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года бизнесмен Сергей Галицкий продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ и покинул совет директоров компании. В апреле 2019 года он рассказал, что не собирается открывать новый большой бизнес и хочет тратить деньги в Краснодаре.
Бизнесмен занял первое место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2018 год. Несмотря на это, за 2019 год он потерял пятую часть состояния и опустился на 67 позиций в мировом списке Forbes. В этом же году Галицкий потерял четыре строчки в топ-200 богатейших бизнесменов России.
В 2019 году Сергей Галицкий попал в топ-15 бизнесменов, изменивших жизнь России.
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