«Со временем я начал понимать — я начал терять скорость». Что мы узнали из большого интервью Сергея Галицкого

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий впервые за долгое время дал большое интервью СМИ. В разговоре с журналистами издания The Bell предприниматель вспоминал о работе в компании «Магнит», о борьбе с конкурентами, о проблемах внутри собственной компании и причинах, которые заставили его покинуть бизнес.

О принципах работы «Магнита»:

Об уходе многолетнего партнера

О внутренних проблемах «Магнита»

О причинах ухода из «Магнита»

«Конечно, сказалась эта длительная, не один десяток лет гонка. Чуть-чуть мы были уставшие, слегка надорвались. Если раньше для нас не существовало новогодних праздников, то сейчас мы стали брать паузы, хотя и в это время все равно постоянно были в компьютерах, смотрели like for like и все остальные показатели».