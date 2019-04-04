Галицкий не собирается открывать новый большой бизнес и хочет тратить деньги в Краснодаре
Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее
В интервью The Bell Галицкий сказал, что у него нет планов нового большого бизнеса и тратить деньги он собирается в Краснодаре. После стадиона «Краснодар» он создал находящийся рядом одноименный парк с 2,5 тысячами деревьев, которые покупали в Италии и Германии.
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«Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил. Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом», — рассказал Галицкий.
Также в этом интервью он объяснил, почему в феврале 2018 года продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ.
О том, чем в течение года занимался Сергей Галицкий после продажи компании, читайте в обзоре портала Юга.ру.
Как сообщали Юга.ру, 27 марта мэрия Краснодара рассказала, что Галицкий профинансировал ремонт бульвара у стадиона «Динамо» в центре города. Для благоустройства привлекли подрядную организацию Esta Construction.
В начале 2019 года бизнесмен запустил ресторанные проекты: в парке у стадиона открылись кафе и бургерная.
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