Галицкий не собирается открывать новый большой бизнес и хочет тратить деньги в Краснодаре

Краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий рассказал о планах на будущее

В интервью The Bell Галицкий сказал, что у него нет планов нового большого бизнеса и тратить деньги он собирается в Краснодаре. После стадиона «Краснодар» он создал находящийся рядом одноименный парк с 2,5 тысячами деревьев, которые покупали в Италии и Германии.

«Если я добился успеха в этом городе и с этими людьми, я сам ответственно должен истратить эти деньги, и для этого тоже требуется немалая часть жизни. Иначе нет никакого смысла в их зарабатывании. Если оглянуться назад, то мы с командой добились того, о чем даже никогда не мечтали, и я горжусь той компанией, которую я построил. Триллион оборота и 100 млрд EBITDA — это красивые цифры. Надеюсь, наш пример будет вдохновлять новое поколение заниматься бизнесом», — рассказал Галицкий.

Также в этом интервью он объяснил, почему в феврале 2018 года продал акции «Магнита» банковской группе ВТБ.