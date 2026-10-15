Жителей Туапсинского района просят не ходить в лес из-за опасности медведей

14 октября пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила, что медведей стали чаще замечать в окрестностях населенных пунктов.

Жителям рекомендуют отказаться от походов в лес. Если избежать их не удается, следует соблюдать рекомендации МЧС: ходить группами, не оставлять и не закапывать мусор в местах отдыха, не приближаться к падали, которая может оказаться добычей медведя, и обходить звериные тропы. Последние выглядят как две параллельные вытоптанные полосы на расстоянии около 20 см друг от друга. В темное время суток не стоит ходить вдоль рек и нерестилищ.