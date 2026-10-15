Жителей Туапсинского района просят не ходить в лес из-за опасности медведей

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Андреева, mountaindreams.ru
    © Фото Дмитрия Андреева, mountaindreams.ru

В Туапсинском районе зафиксировали несколько случаев появления медведей возле людей

14 октября пресс-служба администрации Туапсинского района сообщила, что медведей стали чаще замечать в окрестностях населенных пунктов. 

Жителям рекомендуют отказаться от походов в лес. Если избежать их не удается, следует соблюдать рекомендации МЧС: ходить группами, не оставлять и не закапывать мусор в местах отдыха, не приближаться к падали, которая может оказаться добычей медведя, и обходить звериные тропы. Последние выглядят как две параллельные вытоптанные полосы на расстоянии около 20 см друг от друга. В темное время суток не стоит ходить вдоль рек и нерестилищ.

Медведи заходят в отели и бродят у подъездов:

Если встретили медведя, следует:

  • сохранять спокойствие;
  • махать руками, повышать голос, создавать шум, но не имитировать рык и не кричать;
  • не убегать — медведь может начать преследовать;
  • при возможности звонить в службу спасения по номеру 112

Как писали Юга.ру, 7 октября в Нальчике закрыли ботанический сад из-за угрозы встречи с медведицей.

Безопасность Животные Лесное хозяйство МЧС Туапсинский район

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