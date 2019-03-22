Галицкий попал в топ-15 бизнесменов, изменивших жизнь России по версии Forbes

Миллиардер Сергей Галицкий в марте вошел в рейтинг предпринимателей, которые построили бизнес с нуля и изменили жизнь России и мира

Журнал Forbes составил список, основываясь на размерах состояния бизнесменов. Издание отметило, что все участники рейтинга построили бизнес с нуля и либо добились успеха в глобальном масштабе, либо оказали влияние на жизнь россиян. Галицкий с состоянием в 3,4 млрд рублей оказался в списке на втором месте. Он уступил лидерство бывшему совладельцу и председателю совета директоров Mail.Ru Group Юрию Мильнеру, чье состояние достигает 3,7 млрд рублей. В список также вошли Павел Дуров, Андрей Андреев, бизнесмен Олег Тиньков, Валентин Гапонцев, Аркадий Волож, Евгений Касперский, Татьяна Бакальчук, Сергей Петров, Анатолий Карачинский, Марк Курцер, Николай Сторонский, Наталия Филева, Давид Ян.

Напомним, в Краснодаре в 1998 году Сергей Галицкий открыл первый розничный супермаркет «Магнит». Компания начала строить свою сеть «магазинов у дома», в основном в небольших городах на юге России. В начале 2000-х они были объединены в торговую сеть под названием «Магнит». С 2010 года компания развивает сеть розничных магазинов «Магнит Косметик». В 2017 году «Магнит» начал создавать собственную аптечную сеть. В 2018-м открылись первые магазины, совмещенные с почтовыми отделениями.