На ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта novorossiysk.dzvr.ru
    © Скриншот фото с сайта novorossiysk.dzvr.ru

На новороссийском вокзале ребенка ударило током, когда он сидел на металлической скамейке

14 октября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что на железнодорожном вокзале Новороссийска двухлетнего ребенка ударило током. Малыш получил электротравмы первой степени тяжести. 

Известно, что в момент удара ребенок находился на металлической скамейке под навесом. Проверка показала, что конструкции были не заземлены. 

Заземление — это создание безопасного пути для отвода электрического тока в землю и преднамеренное соединение электрических приборов с грунтом через специальный проводник.

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РЖД привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил пользования топливом и энергией (ст. 9.11 КоАП РФ) и оштрафовали на 20 тыс. рублей. 

Кроме того, новороссийский транспортный прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда родителям ребенка. Отцу малыша РЖД выплатили 300 тыс. рублей. 

Как писали Юга.ру, в мае Росздравнадзор подал в суд на клинику в Новороссийске, где погиб 8-летний мальчик.

Дети Железная дорога Новороссийск Правосудие Происшествия Прокуратура РЖД Суд

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На ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали
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