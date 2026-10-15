На ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали
На новороссийском вокзале ребенка ударило током, когда он сидел на металлической скамейке
14 октября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что на железнодорожном вокзале Новороссийска двухлетнего ребенка ударило током. Малыш получил электротравмы первой степени тяжести.
Известно, что в момент удара ребенок находился на металлической скамейке под навесом. Проверка показала, что конструкции были не заземлены.
Заземление — это создание безопасного пути для отвода электрического тока в землю и преднамеренное соединение электрических приборов с грунтом через специальный проводник.
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РЖД привлекли к административной ответственности по статье о нарушении правил пользования топливом и энергией (ст. 9.11 КоАП РФ) и оштрафовали на 20 тыс. рублей.
Кроме того, новороссийский транспортный прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда родителям ребенка. Отцу малыша РЖД выплатили 300 тыс. рублей.
Как писали Юга.ру, в мае Росздравнадзор подал в суд на клинику в Новороссийске, где погиб 8-летний мальчик.