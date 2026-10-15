На ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали

На новороссийском вокзале ребенка ударило током, когда он сидел на металлической скамейке

14 октября пресс-служба Южной транспортной прокуратуры сообщила, что на железнодорожном вокзале Новороссийска двухлетнего ребенка ударило током. Малыш получил электротравмы первой степени тяжести.

Известно, что в момент удара ребенок находился на металлической скамейке под навесом. Проверка показала, что конструкции были не заземлены.

Заземление — это создание безопасного пути для отвода электрического тока в землю и преднамеренное соединение электрических приборов с грунтом через специальный проводник.