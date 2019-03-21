Галицкий занял первое место в списке Forbes по доходам за 2018 год

Бизнесмен Сергей Галицкий занял первое место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2018 год

В феврале 2018 года Галицкий продал 29% «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд рублей и ушел со всех постов в компании. Доля Галицкого сократилась менее чем до 3%. По оценке журнала Forbes, за год бизнесмен заработал 2,44 млрд долларов.

В прошлом году Галицкий не попал в этот список, потому что сделку закрыли после даты отсечения для составления рейтинга. В 2018 году на первом месте по доходам был член правления «Сибура» Кирилл Шамалов с 2,3 млрд долларов. В этом году Шамалов в топ-10 не вошел.

Кроме того, Галицкий стал одним из четырех новичков в списке миллиардеров с наибольшими доходами.