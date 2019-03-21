Галицкий занял первое место в списке Forbes по доходам за 2018 год
Бизнесмен Сергей Галицкий занял первое место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2018 год
В феврале 2018 года Галицкий продал 29% «Магнита» банку ВТБ за 138 млрд рублей и ушел со всех постов в компании. Доля Галицкого сократилась менее чем до 3%. По оценке журнала Forbes, за год бизнесмен заработал 2,44 млрд долларов.
В прошлом году Галицкий не попал в этот список, потому что сделку закрыли после даты отсечения для составления рейтинга. В 2018 году на первом месте по доходам был член правления «Сибура» Кирилл Шамалов с 2,3 млрд долларов. В этом году Шамалов в топ-10 не вошел.
Кроме того, Галицкий стал одним из четырех новичков в списке миллиардеров с наибольшими доходами.
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На втором месте рейтинга расположился политик и бизнесмен Михаил Прохоров, на третьем — председатель совета директоров сталелитейной компании НЛМК Владимир Лисин с доходом 1,59 млрд долларов.
Оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 10 февраля 2018 года по 8 февраля 2019 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Не учитывались сделки по продаже личного имущества.
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Как сообщали Юга.ру, основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий занял 617 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года, за год потеряв 67 позиций. В годовом рейтинге российских миллиардеров в 2018-м бизнесмен с 18-го места опустился на 10 строчек. Его капитал уменьшился на 2,8 млрд долларов и составил 4 млрд долларов.
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