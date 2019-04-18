Галицкий потерял четыре строчки в топ-200 богатейших бизнесменов России

Миллиардер Сергей Галицкий потерял четыре позиции в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes

Ежегодный список опубликовал журнал Forbes. В него вошли 200 российских бизнесменов — 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров. Галицкий оказался на 32-й строчке. Капитал краснодарского бизнесмена составил 3,5 млрд долларов. В прошлом году он был на 28-м месте этого рейтинга, а еще годом ранее — на 18-м.

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов занял 19-ю строчку с капиталом в 6,3 млрд долларов. Он поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом. Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска опустился с 19-го на 30-е место. Его состояние оценили в 3,6 млрд долларов. Ростовский предприниматель Иван Саввиди потерял 11 строчек и занял 64-е место, заработав 1,5 млрд долларов.