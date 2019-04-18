Галицкий потерял четыре строчки в топ-200 богатейших бизнесменов России
Миллиардер Сергей Галицкий потерял четыре позиции в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes
Ежегодный список опубликовал журнал Forbes. В него вошли 200 российских бизнесменов — 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров.
Галицкий оказался на 32-й строчке. Капитал краснодарского бизнесмена составил 3,5 млрд долларов. В прошлом году он был на 28-м месте этого рейтинга, а еще годом ранее — на 18-м.
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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов занял 19-ю строчку с капиталом в 6,3 млрд долларов. Он поднялся на одну позицию по сравнению с прошлым годом.
Кубанский бизнесмен Олег Дерипаска опустился с 19-го на 30-е место. Его состояние оценили в 3,6 млрд долларов.
Ростовский предприниматель Иван Саввиди потерял 11 строчек и занял 64-е место, заработав 1,5 млрд долларов.
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Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Сергей Галицкий продал банковской группе ВТБ крупный пакет акций сети «Магнит», покинул совет директоров компании и остался владельцем 3% акций. В апреле 2019 года он рассказал, что не собирается открывать новый большой бизнес и хочет тратить деньги в Краснодаре.
Краснодарский бизнесмен занял первое место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров с наибольшими доходами за 2018 год. Также он попал в топ-15 бизнесменов, изменивших жизнь России.
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