На Кубани пресекли 19 нелегальных выставок и шоу с животными

Россельхознадзор проверил семь городов Кубани и выявил цирки и зоопарки без лицензии

15 октября пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что с начала года в Краснодарском крае выявили 19 случаев незаконного использования животных в выставках и шоу. Речь идет об организациях, которые работали без обязательной государственной лицензии.

Проверки прошли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Крымске и Армавире. Инспекторы проверяли не только наличие разрешительных документов, но и соблюдение ветеринарных норм, условия содержания животных и безопасность посетителей.