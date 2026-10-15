На Кубани пресекли 19 нелегальных выставок и шоу с животными
Россельхознадзор проверил семь городов Кубани и выявил цирки и зоопарки без лицензии
15 октября пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что с начала года в Краснодарском крае выявили 19 случаев незаконного использования животных в выставках и шоу. Речь идет об организациях, которые работали без обязательной государственной лицензии.
Проверки прошли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Крымске и Армавире. Инспекторы проверяли не только наличие разрешительных документов, но и соблюдение ветеринарных норм, условия содержания животных и безопасность посетителей.
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