На Кубани пресекли 19 нелегальных выставок и шоу с животными

Краснодарский край

Распечатать

  • © Елена Синеок, ЮГА.ру
    © Елена Синеок, ЮГА.ру

Россельхознадзор проверил семь городов Кубани и выявил цирки и зоопарки без лицензии

15 октября пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора сообщила, что с начала года в Краснодарском крае выявили 19 случаев незаконного использования животных в выставках и шоу. Речь идет об организациях, которые работали без обязательной государственной лицензии.

Проверки прошли в Краснодаре, Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Крымске и Армавире. Инспекторы проверяли не только наличие разрешительных документов, но и соблюдение ветеринарных норм, условия содержания животных и безопасность посетителей.

Читайте также:

В ведомстве напомнили: деятельность по содержанию и демонстрации животных подлежит обязательному лицензированию. За нарушение предусмотрена административная ответственность.

Как писали Юга.ру, в августе в Анапе заметили розовых голубей. Полиция выясняет, зачем покрасили птиц.

Анапа Армавир Геленджик Животные Краснодар Крымский район Новороссийск Россельхознадзор Сочи Цирк

Новости

Туроператоры назвали стоимость отдыха на горнолыжных курортах в Сочи
Купил питание на 143 млн вместо лекарств: в Дагестане завели дело на экс-чиновника Минздрава
До +25 °C и ливни с градом: на Кубани ухудшится погода
В Абрау-Дюрсо разрешили всем желающим собирать оставшийся виноград 
На ж/д вокзале Новороссийска ударило током двухлетнего ребенка. РЖД оштрафовали
В Новороссийске прошел «нефтяной дождь»: жители оттирают машины, а на пляжах продолжают собирать мазут

Лента новостей

Реклама на сайте