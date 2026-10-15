В сочинском «Фестивальном» впервые за 30 лет откроют каток из синтетического льда

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из канала мэра Сочи Андрея Прошунина в «Максе»
    © Скриншот фото из канала мэра Сочи Андрея Прошунина в «Максе»

В декабре в концертном зале «Фестивальный» в Сочи заработает каток

15 октября мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в концертном зале «Фестивальный» на улице Орджоникидзе в декабре этого года откроется каток. Площадка не работала в этом формате более 30 лет.

Вместо настоящего льда используют синтетическое покрытие — это необходимо в связи с теплым климатом курорта. Борта и покрытие катка уже смонтированы, сейчас обустраивают зоны с камерами хранения и прокатом снаряжения.

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Прошунин добавил, что власти рассматривают возможность проводить в «Фестивальном» тренировки по фигурному катанию.

Отметим, что идея вернуть каток в «Фестивальный» обсуждается не первый год. Еще в 2019 году директор зала Андрей Безроднов рассказывал, что изначально площадка задумывалась как круглогодичная: в зимний период внутри заливался каток, а на лето его разбирали и возвращали сцену. Проект возрождения катка оценивали примерно в 20 млн рублей, но идею семь лет назад так и не реализовали. 

Зал «Фестивальный» открылся 14 июня 1979 года. Он вмещает 2,5 тыс. зрителей и работает как летняя площадка с мая по октябрь.

В 2006 году власти Сочи согласовали с инвесторами снос зала и строительство многофункционального комплекса. Однако проект вызвал протесты архитекторов, экологов и жителей, поэтому от него отказались.

Весной 2025 года зал отремонтировали за 10,1 млн рублей: обновили покрытие панорамной террасы, гримерные и прилегающую территорию. 

Как писали Юга.ру, в сентябре в Сочи отменили проект планировки курорта «Турьев Хутор». Застройщик нанес ущерб нацпарку на несколько млрд рублей.

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