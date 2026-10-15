В Новороссийске прошел «нефтяной дождь»: жители оттирают машины, а на пляжах продолжают собирать мазут

Эколог показал кадры мелкого «нефтяного дождя», прошедшего в Новороссийске. На побережье продолжается уборка мазута

15 октября эколог Георгий Каваносян сообщил, что в Новороссийске зафиксировали мелкие осадки с примесью нефтепродуктов. С самого утра местные жители были вынуждены отмывать свои автомобили от маслянистого налета.



При этом на побережье продолжают ликвидировать загрязнения. В частности, в Южной Озереевке и соседних поселках.

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Напомним, что 13 октября в Новороссийске и Геленджике ввели режим повышенной готовности из-за угрозы разлива мазута после атак безэкипажных катеров на судно Aframax Rio.



При этом оперштаб заявил, что зафиксированные на берегу «незначительные выбросы» не относятся к грузу пострадавшего танкера. Ранее экологи «Прозрачного мира» предупреждали о мазутном пятне, дрейфующем от Новороссийской бухты в сторону Анапы, где уже нашли маслянистые следы у спуска «800 ступеней».