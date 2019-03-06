Галицкий за год потерял пятую часть денег и опустился на 67 позиций в списке Forbes
Бизнесмен Сергей Галицкий занял 617 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года
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Основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» за год потерял почти 20% своих денег и опустился с 550-й на 617-ю строчку мирового рейтинга миллиардеров Forbes 2019 года.
На 5 марта состояние Галицкого оценивается в 3,5 млрд долларов. Год назад у бизнесмена было 4,2 млрд долларов.
Среди россиян, которые попали в этот список, Галицкий делит 32-е место с экс-владельцами Черкизовского рынка Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. Их состояние также оценивают в 3,5 млрд долларов.
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Как сообщали Юга.ру, в годовом рейтинге российских миллиардеров в 2018 году основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий с 18 места опустился сразу на 10 строчек вниз. Его капитал уменьшился на 2,8 млрд долларов и составил 4 млрд долларов. В 2017 году бизнесмен занимал 18-ю строчку, его состояние оценивалось в 6,8 млрд.
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