Галицкий за год потерял пятую часть денег и опустился на 67 позиций в списке Forbes

Бизнесмен Сергей Галицкий занял 617 место в мировом рейтинге миллиардеров Forbes 2019 года

Основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» за год потерял почти 20% своих денег и опустился с 550-й на 617-ю строчку мирового рейтинга миллиардеров Forbes 2019 года.

На 5 марта состояние Галицкого оценивается в 3,5 млрд долларов. Год назад у бизнесмена было 4,2 млрд долларов.

Среди россиян, которые попали в этот список, Галицкий делит 32-е место с экс-владельцами Черкизовского рынка Зарахом Илиевым и Годом Нисановым. Их состояние также оценивают в 3,5 млрд долларов.