Навальный: Надо наказать не только Кокорина и Мамаева, но и тех, кто выделил на дело 18 следователей

Глава фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный прокомментировал уголовное дело в отношении хавбека «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина

«Ничего не говорил на эту тему, когда ее обсуждали, в том числе потому, что, безусловно, я считаю, что их правильно привлекли к уголовной ответственности, они действительно устроили драку», — сказал Навальный. Он сказал, что совершенно ничего не знает о Кокорине и Мамаеве, но на видео увидел двух пьяных хулиганов, которые устроили драку, а потому должны быть привлечены к уголовной ответственности. При этом он вступился за футболистов, так как их уже полгода держат в СИЗО.

«Я не осознавал масштаба. Все, что исследует суд, — это два эпизода, которые на видео занимают 26 секунд. Там 18 следователей. Восемнадцать! Что ж творится-то такое? Да и тому, и другому нужно дать 15 суток. (…) Но их держат полгода в СИЗО! Работают 18 следователей, устроили шоу на всю страну. Куча людей не может добиться возбуждения уголовных дел, потому что обокрали квартиру, кого-то изнасиловали, реально избили или немножко избили, как на этом видео. Ими не занимаются, потому что не хватает следователей. Зато сюда нужно посадить группу из 18 человек, полгода там что-то расследовать», — отметил оппозиционер. Он заявил, что из правосудия устроили «гадкую, похабную клоунаду». «Нужно наказать Кокорина и Мамаева, а потом посадить того, кто выделил 18 человек на их паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца, где мировой судья за день мог все решить», — сказал Навальный.

Как сообщали Юга.ру, Павел Мамаев, братья Александр и Кирилл Кокорины, а также их друг Александр Протасовицкий оказались под арестом после того, как 8 октября они избили чиновника Минпромторга и его коллегу, а также водителя ведущей Первого канала. 11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. А 6 февраля суд продлил арест до апреля. 25 марта дело направили в суд, слушания начнутся 3 апреля.