«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов»

Краснодарский край

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Футбольный клуб «Краснодар» 6 апреля на своем стадионе принял самарские «Крылья Советов»

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Матч прошел в рамках 22-го тура РПЛ. Виктор Классон забил единственный гол в добавленное время. «Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве — защитник Сергей Петров на 71-й минуте получил красную карточку.

Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против московского «Динамо» 14 апреля.   

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