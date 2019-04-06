«Краснодар» с минимальным счетом обыграл «Крылья Советов»
Футбольный клуб «Краснодар» 6 апреля на своем стадионе принял самарские «Крылья Советов»
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Матч прошел в рамках 22-го тура РПЛ. Виктор Классон забил единственный гол в добавленное время. «Краснодар» заканчивал матч в меньшинстве — защитник Сергей Петров на 71-й минуте получил красную карточку.
Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против московского «Динамо» 14 апреля.
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