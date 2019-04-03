Прокуратура попросила продлить арест Мамаева и Кокорина еще на шесть месяцев
На предварительном заседании по делу Мамаева и Кокорина в Пресненском суде Москвы 3 апреля прокуратура попросила продлить арест футболистам еще на полгода
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В Пресненском суде Москвы проходит предварительное заседание по делу о драке футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его брата Кирилла Кокорина и друга Александра Протасовицкого.
В суд приехали жены футболистов Алана Мамаева и Дарья Валитова.
Заседание началось в 14:00. В начале процесса стало известно, что прокурора Светлану Тарасову взяли под госзащиту. Спустя три часа суд ушел на перерыв для вынесения решения. Перед этим прокуратура попросила оставить футболистов под арестом еще на полгода, так как они могут помешать следствию, пишет «Чемпионат».
Мамаеву вопросы не нравятся, а Кирилл Кокорин считает, что чемпионом будет Зенит pic.twitter.com/neNmbYxUZM— Максим Пахомов (@mpahoomov) April 3, 2019
Как сообщали Юга.ру, Мамаев и Кокорин находятся под арестом в «Бутырке» с 11 октября 2018 года. Из-за длительного заключения под стражей Мамаев подешевел на 1 млн евро и перестал быть в топ-10 самых дорогих футболистов «Краснодара».
Подробности уголовного дела против спортсменов читайте здесь.
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