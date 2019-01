Стирающие память «Люди в черном» появились в Сочи на месте граффити о повышении НДС

View this post on Instagram

Проясним моменты, которые на наш взгляд давно стоило прояснить. Но в силу низкого приоритета, мы просто опускали эти вопросы и не распылялись на ответы брызжущим слюной знатокам, которые видимо знают нас больше, чем мы сами. Поехали: 1. Рисуем на заказ администрации? Отвечаем: Нет! В Сочи нас никто не приглашал, за работы на улицах нам никто не платит и не платил, всё делается из собственного кармана, крайне редко при поддержке спонсоров (мы их всегда указываем). На наш взгляд работа с Дедом Морозом доказывает выше изложенное. 2. Наше творчество легально? Большинство работ в Сочи легально, они выполнены по согласованию с властями. Однако есть и нелегальные. За пределами Сочи все работы выполнены нелегально. Да, в отделениях полиции мы бывали и знаем, что нужно согласование, но Сочи – единственный город, где это делается быстро и слаженно. В остальных случаях - это пустая трата времени для хождения из кабинета в кабинет. 3. Для чего нам это? Есть колоссальная разница между обществом потребления и обществом созидания. Так вот, мы относим себя ко вторым и хотим быть полезны, оставить след в истории и прожить жизнь не зря. 4. Работа, посвящённая новому НДСу, проплачена опозицией? Смеёмся в лицо тем, кто так считает! Просто констатация факта через художественный образ, не более. Остальные комментарии излишне. 5. Почему рисуем «пиндосов», а не наших!? От этого вопроса прям тянет оттенком расизма и шовинизма. Отвечаем: мы не считаем, что влияние других культур сказывается на нас негативно. Изучать другие культуры важно для общего развития. А кто против этого, тот скорей не умеет черпать из этих культур полезное и видит один лишь негатив, что уже говорит об узком кругозоре и ограниченности мышления. Если остались ещё вопросы, пишите их в комментах и мы дадим развёрнутый ответ. В публикации все не умещается. А также товарищи «диванные критики», у вас есть уникальная возможность высказаться. Милости просим в комменты. Правда, неадекваты сразу идут в бан, поэтому соблюдайте дистанцию и проявляйте уважение. Ps. А лучше отмечайте @willsmith , чтобы он мог оценить наш стрит-арт. Прославим #Сочи на всю Америку #youfeelmyskill #youfeelmyskill_social : @katie.manko