Стирающие память «Люди в черном» появились в Сочи на месте граффити о повышении НДС

В Сочи героев фильма «Люди в черном» нарисовали на месте закрашенного граффити, где Дед Мороз поздравлял россиян с повышением НДС

Как сообщали Юга.ру, в канун Нового года в Сочи на улице Войкова появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом, в качестве подарка ленточкой были перевязаны 20%. Спустя несколько дней рисунок закрасили.

На новых граффити, которые появились в январе, художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов изобразили агентов Кей и Джей с нейтрализатором — устройством для стирания памяти.

«Какой Новый НДС? Какой Дед Мороз? Смотрите на красную точку: вам показалось!», — написали граффисты в своем инстаграме.