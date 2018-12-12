В Сочи появилось граффити с Маяковским
В Сочи появился портрет поэта Владимира Маяковского, посвященное 100-летию со дня подписания декрета №1 «О демократизации уличного искусства»
Авторами портрета стали художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов. Граффитисты пока держат в секрете точный адрес новой работы. Известно только, что портрет поэта изображен на одном из гаражей в Завокзальном микрорайоне курорта.
Как сообщали Юга.ру, ранее на курорте белорусские райтеры задекорировали стены зданий кадрами из фильмов «Приключения Шурика», «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука», портретами музыкантов группы Beatles, мореплавателя Жака-Ива Кусто, великого комбинатора Остапа Бендера, ученых Альберта Эйнштейна и Николы Теслы, а также поэта Владимира Высоцкого. На фасаде сочинской гимназии появился стрит-арт — поздравительная открытка Елизавете II.
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100 лет со дня подписания Декрета №1 "О демократизации уличного искусства», который гласит: Товарищи и граждане, мы, вожди российского футуризма — революционного искусства молодости — объявляем: 1. Отныне вместе с уничтожением царского строя отменяется проживание искусства в кладовых, сараях человеческого гения — дворцах, галереях, салонах, библиотеках, театрах. 2. Во имя великой поступи равенства каждого пред культурой Свободное Слово творческой личности пусть будет написано на перекрестках домовых стен, заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех граждан. 3. Пусть самоцветными радугами перекинутся картины (краски) на улицах и площадях от дома к дому, радуя, облагораживая глаз (вкус) прохожего. Художники и писатели обязаны немедля взять горшки с красками и кистями своего мастерства иллюминовать, разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и вечно бегущих стай железнодорожных вагонов. Пусть отныне, проходя по улице, гражданин будет наслаждаться ежеминутно глубиной мысли великих современников, созерцать цветистую яркость красивой радости сегодня, слушать музыку — мелодии, грохот, шум — прекрасных композиторов всюду. Пусть улицы будут праздником искусства для всех. Владимир Маяковский. «Газета футуристов» 1918 г. ��: @katie.manko #youfeelmyskill
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