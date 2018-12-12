В Сочи появилось граффити с Маяковским

В Сочи появился портрет поэта Владимира Маяковского, посвященное 100-летию со дня подписания декрета №1 «О демократизации уличного искусства»

Авторами портрета стали художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов. Граффитисты пока держат в секрете точный адрес новой работы. Известно только, что портрет поэта изображен на одном из гаражей в Завокзальном микрорайоне курорта.

Как сообщали Юга.ру, ранее на курорте белорусские райтеры задекорировали стены зданий кадрами из фильмов «Приключения Шурика», «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука», портретами музыкантов группы Beatles, мореплавателя Жака-Ива Кусто, великого комбинатора Остапа Бендера, ученых Альберта Эйнштейна и Николы Теслы, а также поэта Владимира Высоцкого. На фасаде сочинской гимназии появился стрит-арт — поздравительная открытка Елизавете II.