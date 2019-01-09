В Сочи закрасили граффити, на котором россиян поздравили с повышением НДС

Краснодарский край

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В канун Нового года в Сочи на улице Войкова появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравлял жителей с новым НДСом, в качестве подарка ленточкой были перевязаны 20%

Спустя несколько дней рисунок закрасили.

«Власти Сочи не имеют отношения ни к появлению этого граффити, ни к его исчезновению», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.

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В этот Новый год не только Гринч спёр новогоднее настроение у сочинцев, но и Дед Мороз подготовил особенные подарочки для всей страны. Так что заглядывать под ёлочку 1 января будет не так весело. Хулиган одним словом этот дедушка�� Но это не повод вешать нос! Друзья, поздравляем вас с наступающим праздником и в новом 2019 году желаем грандиозных побед, нескончаемой позитивной волны и огромнейших богатств! Как духовных так и материальных. Дед Мороз ждёт вас для совместных фоточек и вручения подарочка на Войкова 24. Торопитесь, ведь после праздников Дедушка уедет�� #youfeelmyskill

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Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — отметили в своем инстаграме, что исчезновение рисунка было запланировано.

«Дед Мороз ждет вас для совместных фоточек и вручения подарочка на Войкова, 24. Торопитесь, ведь после праздников Дедушка уедет», — написали артисты.

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Как сообщали Юга.ру, Госума РФ 24 июля приняла закон о повышении налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2019 года. В связи с этим большинство крупных российских компаний заявили о планах повысить цены.

Напомним, ранее на курорте белорусские райтеры задекорировали стены зданий кадрами из фильмов «Приключения Шурика», «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука», портретами мореплавателя Жака-Ива Кусто, ученых Альберта Эйнштейна и Николы Теслы, поэта Владимира Высоцкого и других известных персон.

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