В Сочи закрасили граффити, на котором россиян поздравили с повышением НДС

В канун Нового года в Сочи на улице Войкова появилось граффити, на котором Дед Мороз поздравлял жителей с новым НДСом, в качестве подарка ленточкой были перевязаны 20%

Спустя несколько дней рисунок закрасили. «Власти Сочи не имеют отношения ни к появлению этого граффити, ни к его исчезновению», — прокомментировали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.

Авторы граффити — художники из Витебска Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — отметили в своем инстаграме, что исчезновение рисунка было запланировано. «Дед Мороз ждет вас для совместных фоточек и вручения подарочка на Войкова, 24. Торопитесь, ведь после праздников Дедушка уедет», — написали артисты.