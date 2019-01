В Сочи закрасили граффити, на котором россиян поздравили с повышением НДС

View this post on Instagram

В этот Новый год не только Гринч спёр новогоднее настроение у сочинцев, но и Дед Мороз подготовил особенные подарочки для всей страны. Так что заглядывать под ёлочку 1 января будет не так весело. Хулиган одним словом этот дедушка Но это не повод вешать нос! Друзья, поздравляем вас с наступающим праздником и в новом 2019 году желаем грандиозных побед, нескончаемой позитивной волны и огромнейших богатств! Как духовных так и материальных. Дед Мороз ждёт вас для совместных фоточек и вручения подарочка на Войкова 24. Торопитесь, ведь после праздников Дедушка уедет #youfeelmyskill