В Сочи появилось граффити с Децлом

На одной из улиц в центре Сочи художники создали граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)

Музыкант скончался 3 февраля после концерта в Ижевске, на котором ему стало плохо. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.

На следующий день художники из команды Youfeelmyskill — Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — нарисовали портрет Децла на здании по улице Комсомольской, 11 в районе Дендрария.

«Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас, и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня», — написали художники в своем инстаграме.