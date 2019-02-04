В Сочи появилось граффити с Децлом
На одной из улиц в центре Сочи художники создали граффити с изображением рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого)
Музыкант скончался 3 февраля после концерта в Ижевске, на котором ему стало плохо. Предварительной причиной смерти стала остановка сердца.
На следующий день художники из команды Youfeelmyskill — Ян Кузьмин и Глеб Каштанов — нарисовали портрет Децла на здании по улице Комсомольской, 11 в районе Дендрария.
«Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас, и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня», — написали художники в своем инстаграме.
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Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха... R.I.P. Кирилл Толмацкий #youfeelmyskill
Ранее на курорте белорусские райтеры задекорировали стены зданий кадрами из фильмов «Приключения Шурика», «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука», портретами Жака-Ива Кусто, Альберта Эйнштейна и Николы Теслы, Владимира Высоцкого и Владимира Маяковского, королевы Елизаветы II и других известных персон. Их предыдущая работа — герои фильма «Люди в черном» с устройством для стирания памяти, который появились на месте закрашенной работы, где Дед Мороз поздравляет россиян с новым НДСом.
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