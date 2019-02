В Сочи появилось граффити с Децлом

View this post on Instagram

Он открыл нам культуру русского хип-хопа, в которую мы втянулись с головой. Благодаря этому и родилась жгучая страсть к граффити и уличному искусству. Именно эта страсть привела нас туда, где мы есть сейчас и сделала нас теми, кем мы являемся сегодня. С тобой ушла целая эпоха... R.I.P. Кирилл Толмацкий #youfeelmyskill