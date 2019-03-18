«Не дал бы судья пенальти – "Локомотив" еще сильнее был бы недоволен». РФС прокомментировал 11-метровый в ворота «Краснодара»
В Российском футбольном союзе 18 марта заявили, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» судья допустил ошибку при назначении пенальти в ворота гостей
Как сообщали Юга.ру, 16 марта «Краснодар» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» (1:0). Единственный мяч в ворота черно-зеленых на 69-й минуте отправил с пенальти полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук. Судья назначил 11-метровый за игру рукой полузащитника «быков» Шарля Каборе. В этом эпизоде он получил вторую желтую карточку и был удален.
По мнению главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр Михаил Вилков был в удачном положении и видел все с хорошего ракурса. Его смутило то, что мяч летел в створ ворот и все произошло очень быстро.
«В ситуации с назначением пенальти в ворота "Краснодара" следовало продолжить игру и не назначать 11-метровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении», — сказал Егоров.
Он отметил, что иногда такие ошибки случаются, и арбитру приходится принимать то или иное решение. По мнению Егорова, если бы судья не назначил пенальти, «Локомотив» был бы недоволен еще сильнее, чем «Краснодар», пишет «Чемпионат».
После заявления Егорова глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что Каборе не сможет избежать дисквалификации даже после признания судейской ошибки, пишет Sport24.
«Желтую карточку КДК отменяет лишь в том случае, если она ошибочно показана не тому футболисту. В этой же ситуации ничего поделать нельзя. Таков регламент», — заключил Григорьянц.
Напомним, ранее «Краснодар» выражал претензии к судейству из-за неверно принятых решений арбитра. Так, весной 2018 года в матче с «Арсеналом» судья показал форварду «быков» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию, из-за чего игрок пропускал следующую игру.
Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, сочтя решение судьи неправильным. КДК постановил, что Смолов получил карточку ошибочно, однако решение судьи отменить не смог. После этого гендиректор «Краснодара» Владимир Хашиг попросил разрешить видеоповторы на своей арене, чтобы «каждую весну у арбитров не случались приступы слепоты».
В августе 2018-го после матча со «Спартаком» Хашиг обратился к главе департамента судейства и инспектирования РФС Александру Егорову, который поддержал решение арбитра Лапочкина не назначать пенальти в ворота красно-белых, и предоставил видеоповторы спорных моментов матча.
Еще в мае 2017 года «Краснодар» попросил РФС и премьер-лигу с сезона-2017/18 экспериментально ввести систему видеоповторов на своем стадионе.
В июле 2018 года и.о. президента РФС Александр Алаев сказал, что в сезоне-2018/19 систему VAR используют в матчах полуфинала и в финале Кубка России, а также в стыковых поединках за право выступать в РПЛ.
После этого Хашиг заявил, что система видеоповторов обойдется клубам РПЛ примерно в 4 млн рублей.
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