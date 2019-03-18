«Не дал бы судья пенальти – "Локомотив" еще сильнее был бы недоволен». РФС прокомментировал 11-метровый в ворота «Краснодара»

В Российском футбольном союзе 18 марта заявили, что в матче «Локомотив» — «Краснодар» судья допустил ошибку при назначении пенальти в ворота гостей

Как сообщали Юга.ру, 16 марта «Краснодар» на выезде проиграл московскому «Локомотиву» (1:0). Единственный мяч в ворота черно-зеленых на 69-й минуте отправил с пенальти полузащитник красно-зеленых Антон Миранчук. Судья назначил 11-метровый за игру рукой полузащитника «быков» Шарля Каборе. В этом эпизоде он получил вторую желтую карточку и был удален.

По мнению главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова, арбитр Михаил Вилков был в удачном положении и видел все с хорошего ракурса. Его смутило то, что мяч летел в створ ворот и все произошло очень быстро.

«В ситуации с назначением пенальти в ворота "Краснодара" следовало продолжить игру и не назначать 11-метровый. Рука у игрока гостей была в естественном положении», — сказал Егоров.

Он отметил, что иногда такие ошибки случаются, и арбитру приходится принимать то или иное решение. По мнению Егорова, если бы судья не назначил пенальти, «Локомотив» был бы недоволен еще сильнее, чем «Краснодар», пишет «Чемпионат».

После заявления Егорова глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц заявил, что Каборе не сможет избежать дисквалификации даже после признания судейской ошибки, пишет Sport24.

«Желтую карточку КДК отменяет лишь в том случае, если она ошибочно показана не тому футболисту. В этой же ситуации ничего поделать нельзя. Таков регламент», — заключил Григорьянц.