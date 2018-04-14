«Краснодар» на своем поле обыграл тульский «Арсенал»

Футбольный клуб «Краснодар» 14 апреля сыграл с тульским «Арсеналом»

Матч прошел в рамках 26-го тура чемпионата России по футболу. «Краснодар» обыграл гостей со счетом 3:0 — голы забили Виктор Классон, Сергей Петров и Рикардо Лаборде. Нападающий «быков»Федор Смолов получил четвертую желтую карточку и пропустит игру с ЦСКА.

«Краснодар» переместился на третье место турнирной таблицы с 47-ю очками.