Смолову не отменили желтую карточку, он не сыграет с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС не стал отменять желтую карточку нападающего ФК «Краснодар» Федору Смолову, из-за которой он не сыграет в матче против ЦСКА

Как сообщали Юга.ру, четвертую желтую карточку Смолов получил во время матча 26-го тура ЧР против тульского «Арсенала», прошедшего 14 апреля.

На 34-й минуте встречи Смолов упал в штрафной площади «Арсенала» в борьбе с защитником тульской команды Анри Хагушем, главный арбитр матча Артем Чистяков принял решение наказать нападающего желтой карточкой за симуляцию.

Руководство «Краснодара» подало апелляцию в РФС, посчитав решение судьи в данном эпизоде ошибочным, — карточку надо было показать Хагушу, считают в клубе.

«Отказать в удовлетворении заявления ФК "Краснодар" об отмене желтой карточки футболиста Смолова Ф.» — говорится в решении КДК РФС.

При этом из заключения ККК (контрольно-квалификационной комиссии) следует, что арбитр принял ошибочное решение, показав карточку. Кроме того, «Спорт-Экспресс» пишет, что ККК признала, что арбитр Чистяков должен был назначить пенальти после столкновения Смолова и Хагуша.

«Мы получили заключение ККК, в котором указано, что арбитр принял ошибочное решение, показав карточку. В протоколе указано, что на 34-й минуте предупреждение получил Федор Смолов за симуляцию. Вот объяснения главного арбитра встречи Артема Чистякова: "На 34-й минуте произошел эпизод в штрафной площади. Смолов прокинул мяч вперед и тут же упал. По падению было видно, что он симулирует, с этим согласились и помощники. После просмотра видеоповтора я понял, что ошибся". В данном случае главный критерий в том, что Чистяков ошибся с квалификацией нарушения, а не с игроком. Арбитр за это получил двойку. Таким образом, Краснодар пошел по пути казуистики. Мы имеем полномочия, только когда ошибка в том, кому именно показали карточку. В удовлетворении заявления "Краснодара" отказано», — объяснил журналистам глава КДК Артур Григорьянц, слова которого приводит «Р-Спорт».

Таким образом, Смолов не сможет сыграть в матче 27-го тура чемпионата России против ЦСКА, с которым «быки» ведут борьбу за место в первой тройке. Встреча пройдет 22 апреля в Москве.