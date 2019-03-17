«Краснодар» уступил «Локомотиву» в матче РПЛ

Футболисты «Краснодара» уступили московскому «Локомотиву» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги

Встреча, прошедшая 17 марта в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч в ворота гостей на 62-й минуте отправил с пенальти полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Пенальти был назначен за игру рукой полузащитника краснодарцев Шарля Каборе. В этом эпизоде он получил вторую желтую карточку и был удален.

По результатам матча «Краснодар» опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в активе. «Железнодорожники» с аналогичным количеством очков поднялись на третье место, выигрывая по дополнительным показателям. В следующем туре «быки» 31 марта примут махачкалинский «Анжи».