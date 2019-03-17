«Краснодар» уступил «Локомотиву» в матче РПЛ
Футболисты «Краснодара» уступили московскому «Локомотиву» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги
Встреча, прошедшая 17 марта в Москве, завершилась со счетом 1:0. Мяч в ворота гостей на 62-й минуте отправил с пенальти полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук. Пенальти был назначен за игру рукой полузащитника краснодарцев Шарля Каборе. В этом эпизоде он получил вторую желтую карточку и был удален.
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По результатам матча «Краснодар» опустился на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками в активе. «Железнодорожники» с аналогичным количеством очков поднялись на третье место, выигрывая по дополнительным показателям.
В следующем туре «быки» 31 марта примут махачкалинский «Анжи».
Ранее в 20-м туре «Анжи» уступил «Крыльям Советов» со счетом 0:2, «Ахмат» обыграл в гостевом матче «Уфу» со счетом 0:1, а «Ростов» выиграл у «Рубина» со счетом 0:2.
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