Гендиректор «Краснодара»: Система видеоповторов обойдется клубам РПЛ в 50-60 тыс. долларов

Гендиректор ФК «Краснодар» Владимир Хашиг прокомментировал решение Российского футбольного союза возложить расходы на использование системы видеоповторов на РПЛ и клубы

Хашиг рассказал, что внедрение и эксплуатация системы видеопомощи арбитрам (VAR) обойдется каждому клубу премьер-лиги менее чем в 1 млн долларов, примерно по 50-60 тыс. долларов (около 4 млн рублей). По мнению генерального директора «Краснодара», это вполне разумная сумма для команд Высшего дивизиона, особенно если сравнивать с количеством судейских ошибок, которые влияют на результат. «Наконец-то произошли сдвиги по внедрению системы VAR — то, о чем мы просили несколько лет, — сказал Хашиг «Спорт-Экспрессу». — Это неправильно, когда усилия команды зависят от субъективного решения одного человека. Мы всячески приветствуем, что система VAR будет задействована в розыгрыше Кубка России и в стыковых матчах этого сезона. И благодарим РФС за те предпринимаемые усилия».

Напомним, в июле и.о. президента РФС Александр Алаев заявил, что систему видеоповторов используют в матчах 1/2 финала и в финале Олимп — Кубка России, а также в стыковых поединках за право выступать в премьер-лиге. 12 ноября главные тренеры и руководители команд чемпионата России впервые встретились с руководством РПЛ и обсудили внедрение системы VAR. Большинство клубов поддержали новшество, среди тех, кто выступил против, — «Урал» и «Крылья Советов». Как сообщали Юга.ру, в мае 2017 года «Краснодар» попросил РФС и премьер-лигу с сезона-2017/18 экспериментально ввести систему видеоповторов на своей арене. Спустя месяц РФС подал заявку на использование VAR на стадионах Кубка конфедераций и в Краснодаре, но позже было решено не вводить новшество в сезоне-2017/18.