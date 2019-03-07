В Дагестане за травлю и угрозы организаторам концертов задержали администратора паблика в инстаграме

Дагестан, Вся Россия

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УФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело о публичных призывах к экстремизму против администратора паблика «Имамат Дагестана» в Instagram Ахмеда Исрапилова

О задержании Исрапилова стало известно 6 марта, он заключен под стражу. Его подозревают в интернет-травле организаторов концертов и других культурно-массовых мероприятий. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 208 УК РФ (Публичные призывы к экстремизму с использованием интернета), передает РГВК «Дагестан»

«Исрапилову приписывают публикации, связанные с отменой концерта Егора Крида, срывом аниме-фестиваля и угрозами в адрес актеров спектакля "Охота на мужчин"», — отмечается в сюжете телеканала.

По данным издания, в спецслужбах заявляют, что это только первое задержание за интернет-травлю, расследование продолжается.

Агентству ТАСС в Центре по противодействию экстремизма МВД по Дагестану сообщили, что задержание Исрапилова прошло после получения результатов двух лингвистических экспертиз, указывающих на наличие в его призывах экстремизма.

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За последние полгода в Дагестане отменили ряд концертов и мероприятий. Их организаторы заявляли об угрозах, поступающих им в соцсетях. 

Так, в сентябре по этой причине отменили выступление артистов лейбла Black Star Егора Крида и MC Doni. Оскорбления, угрозы и рекомендации не приезжать в республику оставляли прямо на странице Крида в инстаграме. Как заявили тогда в МВД, нарушителями были «группа экстремистcки настроенных лиц», которые распространяли сообщения, что посещение концерта Крида «идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии и норм шариата».

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На фоне этой ситуации об отмене попросили организаторы концерта рэпера Элджея в Махачкале.

В ноябре из-за угроз в адрес организаторов отменили фестиваль поклонников аниме AniDag. Участники фестиваля написали заявление в прокуратуру и потребовали установить личности тех, кто высказывал угрозы в их адрес.

А в декабре по этой же причине кинотеатр Cinema Hall в Махачкале отменил показ фильма-концерта Love Yourself корейской поп-группы BTS — в соцсетях кинотеатра появлялись сообщения от местных жителей, которые были недовольны недостаточно мужественной внешностью исполнителей и призывали выступить против «фильма про семь корейских гомосеков». Через несколько дней Cinema Hall удалил сообщения о показе Love Yourself, и противники фильма написали в соцсетях об «очередной победе».

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Последний громкий скандал связан со спектаклем «Охота на мужчин», который показали в Махачкале 23 февраля. После того, как в соцсетях распространилось видео с фрагментом спектакля с откровенной сценой, на актеров обрушилось негодование местных жителей. А продюсер постановки Иван Жидков заявил, что его директ «завален угрозами».

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