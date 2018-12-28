Участники фестиваля «АниДаг» написали заявление в прокуратуру на причастных к его срыву

Четыре участника сорванного в Махачкале фестиваля «АниДаг» и один свидетель инцидента 25 декабря подали в прокуратуру заявление, в котором потребовали наказать причастных к срыву мероприятия

Заявители просят надзорный орган привлечь пятерых виновных к уголовной ответственности по ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). В их числе — шоумен Эльдар Иразиев, который обратил внимание на фестиваль в своем инстаграме и призвал «не допустить разврат», два сотрудника МВД, директор и пресс-секретарь Аварского театра, где проходило мероприятие.

Также заявители потребовали установить личности тех, кто высказывал угрозы в их адрес, пишет «Молодежь Дагестана».

Как сообщали Юга.ру, фестиваль «АниДаг-2018», посвященный комиксам, аниме и азиатской культуре, должен был в седьмой раз пройти в Махачкале 25 ноября, однако из-за угроз в адрес организаторов и дирекции театра мероприятие отменили.

«Молодежь Дагестана» отмечает, что в день мероприятия после поста Иразиева (позже он удалил его) у здания театра собралась агрессивно настроенная толпа молодых людей. Выходящих из театра подростков снимали на видео и высказывали в их адрес оскорбления и угрозы.

По свидетельству очевидцев, полицейские не препятствовали этому, более того некоторые высказывали сожаление, что не могут присоединиться, поскольку находятся «при исполнении». Одну из организаторов фестиваля доставили в отделение и несколько часов опрашивали в полиции.

После инцидент прокомментировал министр по делам молодежи региона Арсен Гаджиев (пост позже также был удален). Причиной происходящего он назвал отсутствие внимания к молодежи и молодежной политике и призвал не делать из Иразиева «мракобеса». По его словам, «раз государство не формирует нужную повестку с учетом местного менталитета и устоев, то часть молодежи сама начинает ее формировать».

«А что еще хуже, молодежь мы порой обнаруживаем, с одной стороны, во всяких сектах и течениях, а с другой — в образах аниме, готов и эмо. Сегодня аниме, завтра, возможно, ЛГБТ», — заявил политик.