Муфтият Дагестана потребовал ввести цензуру после «культурной диверсии» на спектакле «Охота на мужчин»
Муфтият Дагестана попросил не предоставлять площадки для спектаклей с полуобнаженными артистами и ввести цензуру на такие постановки
Об этом 26 февраля сообщил в своем инстаграме имам мечети и сотрудник муфтията Зайнулла Атаев.
«Народ сохранил иммунитет и способен отличать мерзкое, плохое от хорошего. Богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева. Но хочется выразить обеспокоенность тем фактом, что некоторые люди, абсолютно не считаясь с религиозными чувствами народа, устраивают подобные спектакли. Удручает тот факт, что у этого перформанса нашлись зрители, которые аплодировали, выкрикивали "браво" и дарили цветы», — сказал представитель муфтията.
По его прогнозам, такие спектакли и «культурные диверсии» могут снова появляться в республике.
«Призываю все компетентные органы и организаторов считаться с чувствами верующих и подвергать критике и цензуре все те культурные программы и спектакли, которые вы хотите организовывать, — пояснил он. — Настоятельно хотелось попросить не предоставлять площадок для спектаклей, где выступают обнаженные или полуобнаженные актеры, которые прикасаются друг к другу и уж тем более имитируют интимные сцены».
Читайте также:
В республиканском минкульте и министерстве по национальной политике и делам религий 26 февраля заявили, что не предоставляли площадку для проведения спектакля и не были инициаторами мероприятия. Сцену арендовал индивидуальный предприниматель.
«Сотрудники министерства [культуры] понимают обеспокоенность части населения республики, которую возмутили некоторые сцены в интерпретации приезжих артистов. Здесь есть место для конструктивного диалога и обсуждения. Удручает низкий уровень культуры тех людей, которые в защиту своей позиции переходят на оскорбления и угрозы», — говорится в сообщении минкульта, опубликованного на странице ведомства в инстаграме.
Минкульт призвал всех предпринимателей учитывать особенности республики при организации мероприятий.
Читайте также:
Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Татьяна Гамалей выразила мнение, что зачастую «современные сценические постановки в поисках зрительского внимания используют эпатажные, граничащие с безвкусицей, пошлостью и излишней откровенностью приемы».
«Мы настоятельно рекомендуем предпринимателям, занимающимся организацией гастрольных туров, тщательнее отбирать коллективы и их репертуар, учитывая эстетические и нравственные запросы населения республики. Руководству Дома дружбы будет также поручено усилить работу по сохранению имиджа учреждения», — указано в сообщении министра, опубликованном в инстаграме.
Как сообщали Юга.ру, 25 февраля чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов раскритиковал спектакль с откровенной сценой «Охота на мужчин», который прошел 23 февраля в Махачкале. После этого актер и продюсер Иван Жидков извинился перед дагестанским народом.
Читайте также:
Позже боец удалил пост с критикой спектакля, а 26 февраля опубликовал новое сообщение, в котором возмутился молчанием властей Дагестана, депутатов народного собрания, глав районов и министров и призвал их к ответу за «эту порнографию».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.