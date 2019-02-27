Муфтият Дагестана потребовал ввести цензуру после «культурной диверсии» на спектакле «Охота на мужчин»

Муфтият Дагестана попросил не предоставлять площадки для спектаклей с полуобнаженными артистами и ввести цензуру на такие постановки

Об этом 26 февраля сообщил в своем инстаграме имам мечети и сотрудник муфтията Зайнулла Атаев.

«Народ сохранил иммунитет и способен отличать мерзкое, плохое от хорошего. Богомерзкое вызывает у нас чувство осуждения и гнева. Но хочется выразить обеспокоенность тем фактом, что некоторые люди, абсолютно не считаясь с религиозными чувствами народа, устраивают подобные спектакли. Удручает тот факт, что у этого перформанса нашлись зрители, которые аплодировали, выкрикивали "браво" и дарили цветы», — сказал представитель муфтията.

По его прогнозам, такие спектакли и «культурные диверсии» могут снова появляться в республике.

«Призываю все компетентные органы и организаторов считаться с чувствами верующих и подвергать критике и цензуре все те культурные программы и спектакли, которые вы хотите организовывать, — пояснил он. — Настоятельно хотелось попросить не предоставлять площадок для спектаклей, где выступают обнаженные или полуобнаженные актеры, которые прикасаются друг к другу и уж тем более имитируют интимные сцены».