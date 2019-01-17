«Подготовка к сезону очень интенсивная, но я по-прежнему жив». Новичок «Краснодара» Олссон дал интервью Классону

Краснодарский край

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Полузащитник ФК «Краснодар» Виктор Классон взял интервью у Кристоффера Олссона, который пополнил команду в зимнее межсезонье

23-летний хавбек сборной Швеции Олссон 15 января подписал контракт с черно-зелеными, который рассчитан до лета 2023 года. Ранее футболист играл в английском «Арсенале», датском «Мидтьюлланде» и шведском АИКе.

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В интервью футболист отметил, что до перехода мало знал о Краснодаре и России, но слышал о «Краснодаре», в котором ранее играл капитан сборной Швеции Андреас Гранквист и сейчас выступает Виктор Классон. Также Олссон отметил, что в России хорошо играют в хоккей.

Футболист рассказал о реакции своих родственников на его переезд в Россию.

«Моя девушка сразу сказала "нет". Она хотела остаться в Швеции. А что касается моих родителей и родственников, то они отнеслись к этой идее позитивно, поддержали меня в этом выборе, и я им очень благодарен», — сказал он.

По итогам недели сборов с краснодарским клубом Олссон сравнил тренировки «быков» и своих прежних клубов.

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«Здесь, в России, подготовка к сезону гораздо сложнее, чем в Швеции или Дании, но очень похоже на то, что мы делали в "Арсенале": и беговые упражнения, и игровые, и силовая подготовка. Все очень интенсивно. Но я по-прежнему жив и это главное», — поделился полузащитник.

Олссон рассказал о впечатлениях от контрольного матча между «быками» и сброной Китая U-25, в котором принял участие.

«Мне понравилось, как сыграла наша команда. Такой футбол доставляет мне удовольствие. Я чувствую себя вполне комфортно. Хотя, конечно, мне нужно еще время, чтобы обрести полное взаимопонимание с партнерами. Но это нормально, мы находимся только вначале долгого пути», — пояснил хавбек.

Олссон заявил, что выучил несколько русских слов: «лево», «право», «спасибо», «давай», «один», «два», «три». Он пообещал, что улучшит свои знания. 

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Спортсмен рассказал, что помимо футбола любит играть в настольный теннис и ищет себе соперников в клубе. В ответ на это Классон пообещал сыграть с ним.

Олссон пересказал разговор с одним из членов «Краснодара» о том, что он перешел в «Мидтьюлланд», и команда через два с половиной года выиграла чемпионат Дании, а в Швеции для чемпионства АИКа ему понадобилось два года.

«Дайте мне два года и мы с "Краснодаром" станем чемпионами», — сказал полузащитник.

В зимнее межсезонье черно-зеленые проведут еще пять товарищеских матчей. Соперниками станут французский «Базель» (22 января), шведский «Мальме» (3 февраля), американский «Нью-Инглэнд Революшн» (3 февраля) и московский «Локомотив» (6 февраля). Противник на 29 января пока не определен.

В весенней части сезона «быки» стартуют 14 февраля домашним матчем 1/16 финала Лиги Европы против немецкого «Байера».

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2017 года капитан «Краснодара» Андреас Гранквист взял интервью у полузащитника Виктора Классона, который незадолго до этого перешел в клуб.

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