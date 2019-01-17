«Подготовка к сезону очень интенсивная, но я по-прежнему жив». Новичок «Краснодара» Олссон дал интервью Классону

Полузащитник ФК «Краснодар» Виктор Классон взял интервью у Кристоффера Олссона, который пополнил команду в зимнее межсезонье

23-летний хавбек сборной Швеции Олссон 15 января подписал контракт с черно-зелеными, который рассчитан до лета 2023 года. Ранее футболист играл в английском «Арсенале», датском «Мидтьюлланде» и шведском АИКе.

В интервью футболист отметил, что до перехода мало знал о Краснодаре и России, но слышал о «Краснодаре», в котором ранее играл капитан сборной Швеции Андреас Гранквист и сейчас выступает Виктор Классон. Также Олссон отметил, что в России хорошо играют в хоккей. Футболист рассказал о реакции своих родственников на его переезд в Россию. «Моя девушка сразу сказала "нет". Она хотела остаться в Швеции. А что касается моих родителей и родственников, то они отнеслись к этой идее позитивно, поддержали меня в этом выборе, и я им очень благодарен», — сказал он. По итогам недели сборов с краснодарским клубом Олссон сравнил тренировки «быков» и своих прежних клубов.

«Здесь, в России, подготовка к сезону гораздо сложнее, чем в Швеции или Дании, но очень похоже на то, что мы делали в "Арсенале": и беговые упражнения, и игровые, и силовая подготовка. Все очень интенсивно. Но я по-прежнему жив и это главное», — поделился полузащитник. Олссон рассказал о впечатлениях от контрольного матча между «быками» и сброной Китая U-25, в котором принял участие. «Мне понравилось, как сыграла наша команда. Такой футбол доставляет мне удовольствие. Я чувствую себя вполне комфортно. Хотя, конечно, мне нужно еще время, чтобы обрести полное взаимопонимание с партнерами. Но это нормально, мы находимся только вначале долгого пути», — пояснил хавбек. Олссон заявил, что выучил несколько русских слов: «лево», «право», «спасибо», «давай», «один», «два», «три». Он пообещал, что улучшит свои знания.

Спортсмен рассказал, что помимо футбола любит играть в настольный теннис и ищет себе соперников в клубе. В ответ на это Классон пообещал сыграть с ним. Олссон пересказал разговор с одним из членов «Краснодара» о том, что он перешел в «Мидтьюлланд», и команда через два с половиной года выиграла чемпионат Дании, а в Швеции для чемпионства АИКа ему понадобилось два года. «Дайте мне два года и мы с "Краснодаром" станем чемпионами», — сказал полузащитник.