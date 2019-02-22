Суд объявил в розыск и заочно арестовал зятя Арашукова-старшего по делу о хищении газа

Басманный суд Москвы в феврале объявил в международный розыск зятя Рауля Арашукова — Руслана Агоева

Адвокат Сергей Шишов, представляющий интересы Арашуковых сообщил, что члена их семьи Руслана Агоева подозревают в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества. По его словам, Агоев находится в розыске с конца прошлого года. Суд заочно арестовал его, сообщил 21 февраля ТАСС .

Как писали Юга.ру, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали 30 января в Совете Федерации. Ему предъявили обвинение по трем статьям и взяли под стражу на два месяца. В тот же день задержали, а позже арестовали его отца Рауля Арашукова по подозрению в хищении газа на 30 млрд рублей.

По этому же делу арестовали нескольких руководителей дочерних предприятий «Газпрома» на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии и Астраханской области. Двоих топ-менеджеров «дочек» «Газпрома» объявили в розыск, еще двух задержали в Дагестане.

В феврале в ФСБ России заявили, что раскрыли схему хищения газа Раулем Арашуковым и его сообщниками.